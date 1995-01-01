Определились все участники группового этапа Лиги Европы: ЦСКА – в 1-й корзине, «Краснодар» – во 2-й

ЦСКА
Астана
АЗ
Дюделандж
===
было бы замечательно...
Завершились все матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Таким образом, определились все участники группового этапа турнира.
Корзина 1: «Севилья» (Испания), «Арсенал» (Англия), «Порту» (Португалия), «Рома» (Италия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Динамо» (Украина), «Бешикташ» (Турция), «Базель» (Швейцария), «Спортинг» (Португалия), ЦСКА (Россия), «Вольфсбург» (Германия), «Лацио» (Италия).
Корзина 2: ПСВ (Голландия), «Краснодар» (Россия), «Копенгаген» (Дания), «Селтик» (Шотландия), «Брага» (Португалия), «Гент» (Бельгия), «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Астана» (Казахстан), «Лудогорец» (Болгария), АПОЕЛ (Кипр), «Айнтрахт» (Франкфурт, Германия).
Корзина 3:«Сент-Этьен» (Франция), «Карабах» (Азербайджан), «Фейеноорд» (Голландия), «Хетафе» (Испания), «Мальме» (Швеция), «Партизан» (Сербия), «Стандард» (Бельгия), «Ренн» (Франция), «Русенборг» (Норвегия), «Истанбул Башакшехир» (Турция), «АЗ Алкмаар» (Голландия), «Трабзонспор» (Турция).
Корзина 4: «Александрия» (Украина), «Дюделанж» (Люксембург), «Вольфсберг» (Австрия), ЛАСК (Австрия), «Лугано» (Швейцария), «Слован» (Словакия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Гимарайнш» (Португалия), ЧФР (Румыния), «Ференцварош» (Венгрия), «Эспаньол» (Испания), «Вулверхэмптон» (Англия).
- Жеребьевка группового этапа ЛЕ состоится в пятницу, 30 августа, в 15:00 по московскому времени.
- Первые матчи данной стадии пройдут 19 сентября.