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    Бийол: «ЦСКА считают одним из фаворитов Лиги Европы. Мы должны показать достойный результат»

    Полузащитник ЦСКА Яка Бийол поделился ожиданиями от жеребьевки групповой стадии Лиги Европы.

    «В матче с каждой командой, против которой мы выйдем на поле, будем настроены только на победу. Нас считают одними из фаворитов турнира, поэтому мы должны показать достойный результат. Безусловно, опыт, полученный в прошлогоднем розыгрыше Лиги чемпионов, должен помочь нам в нынешнем сезоне в Лиге Европы», – заявил словенец.

    • ЦСКА попал в первую корзину.
    • Жеребьевка состоится в пятницу и начнется в 15:00 по московскому времени.

    Источник: «Известия»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +29

      Волька 27 минут назад

      Тебе место в конюшне а не в лиге европы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2683

      TOL47 33 минуты назад

      Там таких фаворитов, больше двух десятков

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1191

      PNZ1985 1 час назад

      5 февраля 1999 (20 лет).. кули .. детские грезы))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +408

      KPCCSPB 1 час назад

      Мм, ну это как новичок спортока, который сравнил спорток и Барсу "русская Барселона". Кто им заготавливает все эти высказывания?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8357

      Диктор 1 час назад

      Расмешил.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1515

      _Kesh_Suntar_ > Диктор 37 минут назад

      Смешно да? Вы "Хрюшки" с начало туда по подите! Даже с Брагой!, ) ваш считают аутсайдерами!

      0
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      ...
      Рейтинг: +9

      david17 > _Kesh_Suntar_ 9 минут назад

      конечно смешно, мы "аутсайдеры" недавно в дерби вот вас поимели, а вы "фавориты" что в этом сезоне показываете?)

      -1
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      Рейтинг: +172

      СвинкаСправедливости 2 часа назад

      Кто считает?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1549

      Чермындыр > СвинкаСправедливости 2 часа назад

      Тот же вопрос

      0
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