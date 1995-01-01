Бийол: «ЦСКА считают одним из фаворитов Лиги Европы. Мы должны показать достойный результат»

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол поделился ожиданиями от жеребьевки групповой стадии Лиги Европы.

«В матче с каждой командой, против которой мы выйдем на поле, будем настроены только на победу. Нас считают одними из фаворитов турнира, поэтому мы должны показать достойный результат. Безусловно, опыт, полученный в прошлогоднем розыгрыше Лиги чемпионов, должен помочь нам в нынешнем сезоне в Лиге Европы», – заявил словенец.