Кикнадзе – о предстоящей жеребьевке ЛЧ: «Кто бы ни был в нашей группе, если мы чего-то хотим добиться, то должны с ними играть»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился ожиданиями от жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов.

«Какой бы соперник ни был в Лиге чемпионов, все хороши. Предпочтений нет. Кто будет – тот будет. Я абсолютный фаталист. Кто бы ни был в нашей группе, если мы чего-то хотим добиться, то должны с ними играть», – заявил Кикнадзе.