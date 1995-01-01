Кикнадзе – о предстоящей жеребьевке ЛЧ: «Кто бы ни был в нашей группе, если мы чего-то хотим добиться, то должны с ними играть»

Хоть бы не было повторения предыдущего лигочемпионского сезона у Локо...
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился ожиданиями от жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов.
«Какой бы соперник ни был в Лиге чемпионов, все хороши. Предпочтений нет. Кто будет – тот будет. Я абсолютный фаталист. Кто бы ни был в нашей группе, если мы чего-то хотим добиться, то должны с ними играть», – заявил Кикнадзе.
- Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2019/20 состоится в четверг, 29 августа, в Монако, во дворце «Гримальди Форум».
- «Локомотив» – в четвертой корзине.