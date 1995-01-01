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    Кикнадзе – о предстоящей жеребьевке ЛЧ: «Кто бы ни был в нашей группе, если мы чего-то хотим добиться, то должны с ними играть»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился ожиданиями от жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов.

    «Какой бы соперник ни был в Лиге чемпионов, все хороши. Предпочтений нет. Кто будет – тот будет. Я абсолютный фаталист. Кто бы ни был в нашей группе, если мы чего-то хотим добиться, то должны с ними играть», – заявил Кикнадзе.

    • Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2019/20 состоится в четверг, 29 августа, в Монако, во дворце «Гримальди Форум».
    • «Локомотив» – в четвертой корзине.

    Источник: «Известия»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +470

      Randy Ram 1 час назад

      Хоть бы не было повторения предыдущего лигочемпионского сезона у Локо...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5699

      mihail200606 1 час назад

      Логично.. Можно было даже вслух не говорить об этом..

      0
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