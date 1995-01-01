El Chiringuito TV: Навас перейдет в «ПСЖ» за 13 миллионов

Руководство Реала походу не люди
«ПСЖ» близок к трансферу голкипера «Реала» Кейлора Наваса.
По данным El Chiringuito TV, за сделку парижане заплатят 13 миллионов евро.
Личный контракт составит четыре года.
As сообщал, что в рамках перехода костариканца, в «Реал» может перейти голкипер «ПСЖ» Альфонсе Ареоля.
- Навас перешел в «Реал» из «Леванте» в 2014 году.
- Сумма перехода составила 10 миллионов евро.
- За пять сезонов вратарь провел 162 матча, в которых пропустил 159 голов.
- Его контракт с клубом истекает в 2020 году.
Источник: El Chiringuito TV
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