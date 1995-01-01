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    El Chiringuito TV: Навас перейдет в «ПСЖ» за 13 миллионов

    «ПСЖ» близок к трансферу голкипера «Реала» Кейлора Наваса.

    По данным El Chiringuito TV, за сделку парижане заплатят 13 миллионов евро.

    Личный контракт составит четыре года.

    As сообщал, что в рамках перехода костариканца, в «Реал» может перейти голкипер «ПСЖ» Альфонсе Ареоля.

    • Навас перешел в «Реал» из «Леванте» в 2014 году.
    • Сумма перехода составила 10 миллионов евро.
    • За пять сезонов вратарь провел 162 матча, в которых пропустил 159 голов.
    • Его контракт с клубом истекает в 2020 году.

    Источник: El Chiringuito TV

    Телепрограмма о футболе, входит на испанском телеканале Mega (входит в медиахолдинг Atresmedia). Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».

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    Сегодня, 06:41
    Комментарии2
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      Рейтинг: +655

      GSmall 41 минуту назад

      Руководство Реала походу не люди

      0
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      Рейтинг: +1854

      Masteralex 1 час назад

      нормально, через год в основе ПСЖ он будет стоить 30

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