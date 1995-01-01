18-летний игрок «Ливерпуля» Данкан обвинил клуб в повреждении психического здоровья. Его не отпустили в «Фиорентину»

Представители 18-летнего футболиста «Ливерпуля» Бобби Данкана пожаловались на клуб. С их слов, игрок уже четыре дня не покидает дом ввиду психологической травмы, полученной из-за поведения руководства команды. Оно отказывается отпускать футболиста в аренду в «Фиорентину».

Агенты Данкана утверждают, что психическое здоровье футболиста находится под угрозой, поскольку его удерживают в «Ливерпуле» против воли. Итальянский клуб делал несколько предложений по аренде англичанина.