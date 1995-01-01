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    18-летний игрок «Ливерпуля» Данкан обвинил клуб в повреждении психического здоровья. Его не отпустили в «Фиорентину»

    Представители 18-летнего футболиста «Ливерпуля» Бобби Данкана пожаловались на клуб. С их слов, игрок уже четыре дня не покидает дом ввиду психологической травмы, полученной из-за поведения руководства команды. Оно отказывается отпускать футболиста в аренду в «Фиорентину».

    Агенты Данкана утверждают, что психическое здоровье футболиста находится под угрозой, поскольку его удерживают в «Ливерпуле» против воли. Итальянский клуб делал несколько предложений по аренде англичанина.

    • Данкан не планирует возвращаться в расположение «Ливерпуля».
    • Другой претендент на игрока – датский «Нордшеллан».
    • Данкан – кузен Стивена Джеррарда.

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 19:09
    Комментарии1
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      Рейтинг: +775

      Benifacto 2 часа назад

      че за детский сад, а контракт ты когда подписывал о чем думал?ну не вернеться попадет на бабос+замаринуют и конец карьере...

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