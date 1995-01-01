18-летний игрок «Ливерпуля» Данкан обвинил клуб в повреждении психического здоровья. Его не отпустили в «Фиорентину»

че за детский сад, а контракт ты когда подписывал о чем думал?ну не вернеться попадет на бабос+замаринуют и конец карьере...
Представители 18-летнего футболиста «Ливерпуля» Бобби Данкана пожаловались на клуб. С их слов, игрок уже четыре дня не покидает дом ввиду психологической травмы, полученной из-за поведения руководства команды. Оно отказывается отпускать футболиста в аренду в «Фиорентину».
Агенты Данкана утверждают, что психическое здоровье футболиста находится под угрозой, поскольку его удерживают в «Ливерпуле» против воли. Итальянский клуб делал несколько предложений по аренде англичанина.
- Данкан не планирует возвращаться в расположение «Ливерпуля».
- Другой претендент на игрока – датский «Нордшеллан».
- Данкан – кузен Стивена Джеррарда.