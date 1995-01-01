Sports.ru: Z+ не покажет «Спартак» – «Зенит», как планировалось ранее

Матч 8-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» не покажут на канале Z+, принадлежащему питерскому клубу.

По информации Sports.ru, «Зенит» не смог договориться с «Матч ТВ» об условиях показа встречи, которая состоится 1 сентября в 20:00 мск.