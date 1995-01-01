Sports.ru: Z+ не покажет «Спартак» – «Зенит», как планировалось ранее

ибо нефиг всякой бомжарне на шару зарабатывать... хотите показывать - платите, а то привыкли на халяву все получать...
на Открытии нет места дурно пахнущим медиа )))
Матч 8-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» не покажут на канале Z+, принадлежащему питерскому клубу.
По информации Sports.ru, «Зенит» не смог договориться с «Матч ТВ» об условиях показа встречи, которая состоится 1 сентября в 20:00 мск.
- О запуске онлайн-канала Z+ было объявлено в середине марта в преддверии матча со «Спартаком» (1:1).
- Первый эфир получился скандальным из-за использования участниками шоу ненормативной лексики.
- После третьего эфира, который прошел в день игры с ЦСКА (3:1), канал приостановил деятельность.