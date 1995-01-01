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    Sports.ru: Z+ не покажет «Спартак» – «Зенит», как планировалось ранее

    Матч 8-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» не покажут на канале Z+, принадлежащему питерскому клубу.

    По информации Sports.ru, «Зенит» не смог договориться с «Матч ТВ» об условиях показа встречи, которая состоится 1 сентября в 20:00 мск.

    • О запуске онлайн-канала Z+ было объявлено в середине марта в преддверии матча со «Спартаком» (1:1).
    • Первый эфир получился скандальным из-за использования участниками шоу ненормативной лексики.
    • После третьего эфира, который прошел в день игры с ЦСКА (3:1), канал приостановил деятельность.

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 13:41
    Комментарии10
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      Рейтинг: +3227

      Klaido 1 час назад

      ибо нефиг всякой бомжарне на шару зарабатывать... хотите показывать - платите, а то привыкли на халяву все получать...
      на Открытии нет места дурно пахнущим медиа )))

      4
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      Рейтинг: +4402

      GoldPlayFIFARus9 2 часа назад

      Да Матч-ТВ как всегда поднасрал Зениту. Что ещё ожидать от московского канала? Как игры Спартака, так постоянно показывают, а Зенит сколько раз показали в трансляции? В прошлом году вообще только 5 игр было показано, зато спартачей транслируют постоянно. Не захотели аудиторию терять с Зенитом, понимают что большее количество людей болеет за Зенит и будет смотреть на Z+, а не на их срач-тв

      0
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      Рейтинг: +2975

      Дядя Серёжа > GoldPlayFIFARus9 2 часа назад

      Если бы Спартак показывали постоянно, я б не покупал Матч Премьер.

      4
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      Рейтинг: +4402

      GoldPlayFIFARus9 > Дядя Серёжа 2 часа назад

      Лол, сейчас 21-й век, а ты покупаешь какие-то подписки?)) Чувак, ты морально устарел по ходу, юзай лучше интернет.
      P.S.: Постоянно по сравнению с Зенитом. Ибо Зенит почти не показывали по срач-тв за последние 2 года

      0
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      Рейтинг: +7247

      parevg > GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      Какого Московского канала??? Матч ТВ, Матч премьер, и другие каналы группы Матч принадлежат газпром медиа.

      3
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      Рейтинг: +4402

      GoldPlayFIFARus9 > parevg 1 час назад

      Да-да, верь в эту чепуху и дальше. Всё что имеет руководящие должности и направления находится в Мск и только там!
      Что же тогда матчи Зенита за последние несколько лет увидеть на этом канале большая редкость?

      0
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      Рейтинг: +19572

      oyabun > GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      Это какие такие игры Спартака постоянно показывает Матч-ТВ? Кроме 1-го тура нашего Чемпионата, больше ни в одном туре не показывали. Все только на платном.

      2
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      Рейтинг: +94

      Завулон new new > GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      Не знаю как в вашем интернете,в моем как надо хрен в нормальном качестве найдёшь.

      1
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      Рейтинг: +7247

      parevg > GoldPlayFIFARus9 40 минут назад

      А вот это к Канделакше, и тому кто ее назначил.

      0
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      Рейтинг: +5871

      батог > GoldPlayFIFARus9 5 минут назад

      Лол, сейчас 21-ый век, а ты хочешь что бы я (пусть даже на пенсии) смотрел футбол в ущербном качестве ??? Я плачу за Матч-премьер и спокойно смотрю и Спартак и Зенит и Оренбург. Это у меня в деревне - 4К, а что ж ты смотришь в Питере ???

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