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    Sport.es: «ПСЖ» отклонил 170-миллионное предложение «Барселоны» по Неймару

    «Барселона» и «ПСЖ» ведут переговоры о трансфере нападающего Неймара, однако не могут достичь договоренности.

    По информации Sport.es, сегодня каталонский клуб предложил за бразильца 170 миллионов евро, который хотел выплатить несколькими траншами.

    Впрочем, такие условия не устроили парижан, которые настаивают на включении в сделку защитника Нельсона Семеду и вингера Усмана Дембеле.

    Неймар также активно участвует в обсуждении возможного перехода. Форвард дал понять, что ему интересен только вариант с «Барсой», а трансфер в «Реал» он будет блокировать.

    Источник: Sport.es

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    27.08.2019 19:16
    Комментарии3
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      Рейтинг: +8034

      Cules2013 3 часа назад

      Кто-то тут ранее хорошо пошутил, что за малую долю от этой суммы найдётся полно желающих пристрелить Неймара, чтобы ни он, ни мы не мучились.

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      Рейтинг: +3647

      ivan-football-fan 3 часа назад

      Уже не смешно.. Затянулось... жзу понятно: Неймара не будет в Барсе, если жирные каталонские коты не РАСКОШЕЛЯТСЯ!)))

      0
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      Рейтинг: +3221

      dinar7777dinar 7 часов назад

      Дембеле вам , вы барсе ещё 100 Лямов платите и тогда так и быть заберём неймара обратно . А уж Семеду вам отдавать сосите круассан .

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