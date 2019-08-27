Sport.es: «ПСЖ» отклонил 170-миллионное предложение «Барселоны» по Неймару

«Барселона» и «ПСЖ» ведут переговоры о трансфере нападающего Неймара, однако не могут достичь договоренности.

По информации Sport.es, сегодня каталонский клуб предложил за бразильца 170 миллионов евро, который хотел выплатить несколькими траншами.

Впрочем, такие условия не устроили парижан, которые настаивают на включении в сделку защитника Нельсона Семеду и вингера Усмана Дембеле.

Неймар также активно участвует в обсуждении возможного перехода. Форвард дал понять, что ему интересен только вариант с «Барсой», а трансфер в «Реал» он будет блокировать.