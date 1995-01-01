В Сербии форвард проигнорировал фэйр-плей и забил гол. Команда соперников попыталась его избить

В матче 5-го тура сербской Первой лиги между «Металацем» и «Бачкой» форвард хозяев Никола Грбович открыл счет, проигнорировав правила фэйр-плей.

В конце первого тайма один из игроков «Бачки» в ходе атаки получил травму. Судья матч не остановил, и вратарь «Металаца» переправил мяч на Грбовича, пока игроки соперника указывали на лежащего на поле футболиста.

Форварда «Металаца» не остановился и забил гол, после чего за ним погнались игроки «Бачки», пытаясь на бегу его ударить. В результате потасовки судья удалил одного игрока «Металаца» и двоих футболистов «Бачки». Гол Грбовича судья в итоге засчитал.