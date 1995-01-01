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    В Сербии форвард проигнорировал фэйр-плей и забил гол. Команда соперников попыталась его избить

    В матче 5-го тура сербской Первой лиги между «Металацем» и «Бачкой» форвард хозяев Никола Грбович открыл счет, проигнорировав правила фэйр-плей.

    В конце первого тайма один из игроков «Бачки» в ходе атаки получил травму. Судья матч не остановил, и вратарь «Металаца» переправил мяч на Грбовича, пока игроки соперника указывали на лежащего на поле футболиста.

    Форварда «Металаца» не остановился и забил гол, после чего за ним погнались игроки «Бачки», пытаясь на бегу его ударить. В результате потасовки судья удалил одного игрока «Металаца» и двоих футболистов «Бачки». Гол Грбовича судья в итоге засчитал.

    • «Металац» забил еще один гол и обыграл «Бачку» со счетом 2:0.

    Источник: YouTube-канал Первой лиги Сербии

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3214

      Yev 8 минут назад

      Помнится, когда Адриано играл в Шахтёре, в Лиге Чемпионов произошёл подобный случай, он забил при счете 3:0 в пользу шахты. Так там тоже за ним гонялись по полю.

      0
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      Рейтинг: +601

      talgatnurzhanov2006 38 минут назад

      Смех да и только))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3218

      dinar7777dinar 40 минут назад

      Ахаахахаахххах

      0
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