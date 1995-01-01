Силва: «Неймар – незаменимый игрок, но слухи о его уходе из «ПСЖ» уже надоели»

Неймар не знает что такое терпение,в Барселоне не мог ждать свой очередь то что ему не досталось,в ПСЖ евро кубка пока не светить, только журналюги делает бабосы пока он место себя не находят,а нам присылают утки
Защитник «ПСЖ» Тиаго Силва прокомментировал ситуацию с нападающим Неймаром, который может перейти в «Барселону» или «Реал».
«Разумеется, я хочу, чтобы он остался. Он – незаменимый игрок для любой команды. Так было в «Барселоне», теперь такая же ситуация и у нас. Но речь идет об отношениях между клубом и футболистом, поэтому мы не имеем права вмешиваться.
Не знаю, что конкретно происходит. Просто хочу дождаться конца трансферного окна, потому что слухи о его уходе уже надоели», – сказал бразилец.
- Команда Томаса Тухеля выиграла два матча в новом сезоне Лиги 1 и проиграла один. В игре со «Тулузой» (4:0, третий тур) парижане установили новый рекорд результативности французского футбола.
- 27-летний Неймар не попал в заявку ни на один матч команды в новом сезоне.