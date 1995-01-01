Силва: «Неймар – незаменимый игрок, но слухи о его уходе из «ПСЖ» уже надоели»

Защитник «ПСЖ» Тиаго Силва прокомментировал ситуацию с нападающим Неймаром, который может перейти в «Барселону» или «Реал».

«Разумеется, я хочу, чтобы он остался. Он – незаменимый игрок для любой команды. Так было в «Барселоне», теперь такая же ситуация и у нас. Но речь идет об отношениях между клубом и футболистом, поэтому мы не имеем права вмешиваться.

Не знаю, что конкретно происходит. Просто хочу дождаться конца трансферного окна, потому что слухи о его уходе уже надоели», – сказал бразилец.