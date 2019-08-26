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    У Дмитрия Комбарова отек приводящей мышцы бедра. Его участие в следующем матче под вопросом

    Левый защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров может пропустить матч 8-го тура РПЛ против «Динамо».

    У 32-летнего футболиста после игры со «Спартаком» диагностировали отек приводящей мышцы бедра.

    «Дмитрий прошел обследование в Москве, у него диагностирован отек приводящей мышцы, там обнаружен воспалительный процесс. Насчет участия Комбарова в матче следующего тура сказать пока ничего нельзя», – сказал врач «Крыльев» Кюри Чачаев.

    • Комбаров в этом сезоне провел семь матчей, результативными действиями не отличался.
    • Матч «Крылья Советов» – «Динамо» состоится в пятницу, 30 августа, в 20:00 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    26.08.2019 22:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3211

      Yev 8 часов назад

      Здоровья тебе, Димон!!!

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