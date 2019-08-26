У Дмитрия Комбарова отек приводящей мышцы бедра. Его участие в следующем матче под вопросом

Здоровья тебе, Димон!!!
Левый защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров может пропустить матч 8-го тура РПЛ против «Динамо».
У 32-летнего футболиста после игры со «Спартаком» диагностировали отек приводящей мышцы бедра.
«Дмитрий прошел обследование в Москве, у него диагностирован отек приводящей мышцы, там обнаружен воспалительный процесс. Насчет участия Комбарова в матче следующего тура сказать пока ничего нельзя», – сказал врач «Крыльев» Кюри Чачаев.
- Комбаров в этом сезоне провел семь матчей, результативными действиями не отличался.
- Матч «Крылья Советов» – «Динамо» состоится в пятницу, 30 августа, в 20:00 по московскому времени.