Тренер «Олимпиакоса» Мартинш – перед игрой с «Краснодаром»: «Нет уверенности, что мы повторим предыдущий матч»

Порвём, как Тузик грелку!!!
Главный тренер «Олимпиакоса» Педру Мартинш поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Краснодара».
– Был ли в вашей карьере опыт, когда команда-соперник в первом матче проигрывала 0:4? И как вы подготовите команду психологически к предстоящей игре?
– Не скажу, чтобы такое случалось ранее. Мы должны быть результативными. Мы встретимся с сильным соперником на его территории, стадион его будет поддерживать. «Олимпиакос» должен показать такой же результат, как и в первой игре. Соперник демонстрирует качественный футбол.
– Ожидали ли такого результата от «Олимпиакоса» в предыдущем матче? И чего может достичь ваша команда?
– Думаю, в футболе большую роль играет то, что ты делаешь. У нас хороший результат, и здорово, что у нас есть возможность попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Мы не хотим говорить о том, кто забьет. Главное, чтобы мы успешно сыграли.
– Счет в первом матче показал, что «Олимпиакос» с большой вероятностью пройдет дальше. Насколько это будет легко?
– Нет уверенности, что мы повторим предыдущий матч. Мы должны пройти в следующую стадию, быть собранными, внимательными. Мы не должны упустить свой шанс выйти в группу. Учтем все достоинства и недостатки соперника.
– Ожидаете ли вы значительную ротацию у «Краснодара»?
– Ротация не сильно изменит ситуацию. Но при любом составе данной команды, какие бы решения не были предприняты, матч будет интересным.
– Ожидаемым ли был счет в первом матче?
– Большая часть игры была равноценной. Все, что случилось, показало наше терпение, мы были рассудительными, и это помогло добиться хорошего результата.
- Матч «Краснодар» – «Олимпиакос» состоится во вторник, 27 августа, в 22:00 по московскому времени.
- В первой встрече греческая команда выиграла со счетом 4:0.