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    Тренер «Олимпиакоса» Мартинш – перед игрой с «Краснодаром»: «Нет уверенности, что мы повторим предыдущий матч»

    Главный тренер «Олимпиакоса» Педру Мартинш поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Краснодара».

    – Был ли в вашей карьере опыт, когда команда-соперник в первом матче проигрывала 0:4? И как вы подготовите команду психологически к предстоящей игре?

    – Не скажу, чтобы такое случалось ранее. Мы должны быть результативными. Мы встретимся с сильным соперником на его территории, стадион его будет поддерживать. «Олимпиакос» должен показать такой же результат, как и в первой игре. Соперник демонстрирует качественный футбол.

    – Ожидали ли такого результата от «Олимпиакоса» в предыдущем матче? И чего может достичь ваша команда?

    – Думаю, в футболе большую роль играет то, что ты делаешь. У нас хороший результат, и здорово, что у нас есть возможность попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Мы не хотим говорить о том, кто забьет. Главное, чтобы мы успешно сыграли.

    – Счет в первом матче показал, что «Олимпиакос» с большой вероятностью пройдет дальше. Насколько это будет легко?

    – Нет уверенности, что мы повторим предыдущий матч. Мы должны пройти в следующую стадию, быть собранными, внимательными. Мы не должны упустить свой шанс выйти в группу. Учтем все достоинства и недостатки соперника.

    – Ожидаете ли вы значительную ротацию у «Краснодара»?

    – Ротация не сильно изменит ситуацию. Но при любом составе данной команды, какие бы решения не были предприняты, матч будет интересным.

    – Ожидаемым ли был счет в первом матче?

    – Большая часть игры была равноценной. Все, что случилось, показало наше терпение, мы были рассудительными, и это помогло добиться хорошего результата.

    • Матч «Краснодар» – «Олимпиакос» состоится во вторник, 27 августа, в 22:00 по московскому времени.
    • В первой встрече греческая команда выиграла со счетом 4:0.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.08.2019 20:54
    Комментарии13
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      Рейтинг: +19

      zaichkin777@gmail.com 6 часов назад

      Порвём, как Тузик грелку!!!

      1
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      Рейтинг: -548

      DonBaton 7 часов назад

      Ну не повторяйте 4-0,можно 3-0,5-0 сделать,один хер приятно смотреть как ставки выигрывают и опускают кастрированных телят до из реального уровня отбросов футбольного мира

      0
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      Рейтинг: +19

      zaichkin777@gmail.com > DonBaton 6 часов назад

      А ты ищяк кастрированный!

      0
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      Рейтинг: +3211

      Yev 8 часов назад

      Короч, я смотрю Педро совсем потерялся... захотел повторить результат.
      Вот есть у меня чуйка, что завтра будет интересно.
      Краснодар - удачи!!!

      1
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      Рейтинг: +888

      Genz 8 часов назад

      Мусаев со своим половым портнером Матвеевым сделали всё, чтобы проиграть с крупным счётом. Выпустить Берга с намли вместо забивали шапи с учётом недавнего подвига шапи с Порту, это может позволить человек, ненавидящий свой клуб

      0
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      Рейтинг: +239

      Serega 68 9 часов назад

      Мы не против для КРАСНОДАРА ВСЕ ВОЗМОЖНО
      СДЕЛАЙТЕ ОЛИМП В ПИАКОС

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      Рейтинг: +16

      Вальдемар IV 10 часов назад

      зачем этого берга ставили, ладно пропустили бы но хотя бы гостевые мячи положили

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      Рейтинг: +7225

      alex1951 10 часов назад

      А то.....Зато вы дома перестарались,мазурики....кол вам в сра.....
      Можете даже не приежать ,более ,чем 3-0 ,Кубани не присудят...

      0
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      Рейтинг: +769

      Loko_Roma 10 часов назад

      Все таки какие скучные ныне тренеры и журналюги, одни и те-же вопросы, одни и те-же ответы. Даже на Срач-ТВ всегда об одном и том же говорят, все эти разборы до игры и после ниочем, дайте жару уже .... тухляки

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      Рейтинг: +5065

      Сильвербой 10 часов назад

      Завтра вас порвут 5-0!

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      Рейтинг: +7225

      alex1951 > Сильвербой 10 часов назад

      Тогда беги и делай ставку....остаток жизни проведешь на Багамах)))

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      Рейтинг: +5065

      Сильвербой > alex1951 10 часов назад

      С моим везением я остаток жизни на помойке проведу, если ставку сделаю))))

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      Рейтинг: +5683

      mihail200606 10 часов назад

      У порту была видимо...

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