Тренер «Олимпиакоса» Мартинш – перед игрой с «Краснодаром»: «Нет уверенности, что мы повторим предыдущий матч»

Главный тренер «Олимпиакоса» Педру Мартинш поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Краснодара».

– Был ли в вашей карьере опыт, когда команда-соперник в первом матче проигрывала 0:4? И как вы подготовите команду психологически к предстоящей игре?

– Не скажу, чтобы такое случалось ранее. Мы должны быть результативными. Мы встретимся с сильным соперником на его территории, стадион его будет поддерживать. «Олимпиакос» должен показать такой же результат, как и в первой игре. Соперник демонстрирует качественный футбол.

– Ожидали ли такого результата от «Олимпиакоса» в предыдущем матче? И чего может достичь ваша команда?

– Думаю, в футболе большую роль играет то, что ты делаешь. У нас хороший результат, и здорово, что у нас есть возможность попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Мы не хотим говорить о том, кто забьет. Главное, чтобы мы успешно сыграли.

– Счет в первом матче показал, что «Олимпиакос» с большой вероятностью пройдет дальше. Насколько это будет легко?

– Нет уверенности, что мы повторим предыдущий матч. Мы должны пройти в следующую стадию, быть собранными, внимательными. Мы не должны упустить свой шанс выйти в группу. Учтем все достоинства и недостатки соперника.

– Ожидаете ли вы значительную ротацию у «Краснодара»?

– Ротация не сильно изменит ситуацию. Но при любом составе данной команды, какие бы решения не были предприняты, матч будет интересным.

– Ожидаемым ли был счет в первом матче?

– Большая часть игры была равноценной. Все, что случилось, показало наше терпение, мы были рассудительными, и это помогло добиться хорошего результата.