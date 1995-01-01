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    Сулейманов: «На меня не давит этот «Шапи-тайм»

    Хавбек «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Олимпиакосом».

    «Нет ничего невозможного. Есть много случаев, когда команда делала камбэки. Нам нужно выйти на поле с максимальной отдачей, чтобы после игры мы могли сказать, что мы сделали все для победы. Пока не прозвучит финальный свисток, мы будем идти вперед. Я отлично себя чувствую, я восстановился после игры с «Локомотивом». Тренерский штаб будет решать, буду я играть или нет. Нет разницы, начну ли я матч с первых минут или выйду на замену, я постараюсь принести пользу команде в любом случае.

    Я сам от себя жду в каждом матче гол, поэтому на меня не давит этот «Шапи-тайм». Ко мне уже приелся уже этот ярлык, когда я прихожу и забиваю. Наверно, потому что я выхожу и всегда отдаю все силы. Я выхожу в стартовом составе и забиваю, выхожу на замену и тоже забиваю. Для меня нет особой разницы. Конечно, у «Олимпиакоса» есть слабые стороны, они есть у каждой команды. В прошлом матче наша ошибка была в том, что мы пошли отыгрываться после первого мяча, хотя у нас в запасе еще был второй матч. Тренерский штаб подскажет, как нам взламывать их оборону», – сказал Сулейманов.

    • В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Олимпиакос» победил «Краснодар» со счетом 4:0.
    • Ответная встреча пройдет в Краснодаре 27 августа.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:43
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1019

      lek! 3 часа назад

      Удачи Шапи , надо повторить то , что сделала Барса . Надеюсь выиграете 5:0

      1
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      Рейтинг: +8016

      Cules2013 > lek! 1 час назад

      Нереально. Я могу даже поверить в то, что Краснодар забьёт 6 или 7 мячей, но не в то, что сыграют на ноль. По факту, дай бог, чтобы дома победили и на мажорной нойте ушли из ЛЧ.

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