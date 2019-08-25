Тиль: «Невероятные эмоции от первого гола и от победы. Нужно найти хороший ресторан, чтобы отпраздновать»

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (2:1, 7-й тур РПЛ).

Голландец забил победный гол на первой добавленной минуте.

«Невероятные эмоции от первого гола и от победы. Мы играли хорошо в первом тайме, даже несмотря на пропущенный мяч, хотя это было дерьмово. Паники не было, переключать что-то в голове даже не потребовалось, так как мы продолжили атаковать и добились нужного результата.

Если честно, больше нервничаю смотря матч с трибуны, так как ничем не могу помочь. На поле почти не нервничаю.

Когда накрою стол за забитые голы? Пока не знаю. Для начала мне нужно найти хороший ресторан в Москве, а уже потом будем думать о накрытом столе», – сказал Тил.