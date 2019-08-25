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    Тиль: «Невероятные эмоции от первого гола и от победы. Нужно найти хороший ресторан, чтобы отпраздновать»

    Полузащитник «Спартака» Гус Тиль прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (2:1, 7-й тур РПЛ).

    Голландец забил победный гол на первой добавленной минуте.

    «Невероятные эмоции от первого гола и от победы. Мы играли хорошо в первом тайме, даже несмотря на пропущенный мяч, хотя это было дерьмово. Паники не было, переключать что-то в голове даже не потребовалось, так как мы продолжили атаковать и добились нужного результата.

    Если честно, больше нервничаю смотря матч с трибуны, так как ничем не могу помочь. На поле почти не нервничаю.

    Когда накрою стол за забитые голы? Пока не знаю. Для начала мне нужно найти хороший ресторан в Москве, а уже потом будем думать о накрытом столе», – сказал Тил.

    Источник: Sport24

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    25.08.2019 22:39
    Комментарии15
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    • ...
      Рейтинг: +4818

      BRO_football 2 часа назад

      Только шампанского много не заказывай, а то у нас с российскими футболистами уже бывали случаи...

      -1
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      Рейтинг: +183

      seth343 2 часа назад

      Вот бы еще Промеса в этот состав

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      seth343 2 часа назад

      А Бакаев напоминает Промеса скорость и дриблинг

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13985

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Отметить-то конечно надо, только давай не по-русски, скромнее.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +183

      seth343 > DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      отл комент

      1
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      Рейтинг: +54

      Суворов_лучший 3 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ужрись как свинья ... и станешь своим!!!!!!!!!!

      -4
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      Рейтинг: +17202

      VVM1964 > Суворов_лучший 3 часа назад

      Ну не суди по себе .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +82

      55together > Суворов_лучший 2 часа назад

      все по понятиям мясца и романцева

      4
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      Рейтинг: +381

      Portoz 3 часа назад

      какой отметить?брага приедет

      0
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      Рейтинг: +183

      seth343 > Portoz 3 часа назад

      Да пусть бухнет заслужил а дальше опять на работу

      1
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      Рейтинг: +17202

      VVM1964 > Portoz 3 часа назад

      Пусть с Тилем расслабятся - все равно они в борьбе с Брагой не помощники )))

      1
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      Рейтинг: +1950

      кошмарик 4 часа назад

      чего-чего , а хороших ресторанов в Москве больше чем во всей Голландии

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      Рейтинг: +7215

      alex1951 4 часа назад

      Ты становишься русским....это хорошо....только края знай.

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      Рейтинг: +359

      shpilman 4 часа назад

      типа проставиться бы надо?)

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      Рейтинг: +8542

      vka1970 4 часа назад

      Трудяга и скромняга.
      С забитым мячом Гус Тиль.Надеюсь не последним.

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