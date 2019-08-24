Самедов: «Строить «Спартак» – тяжелая ноша»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов порассуждал о работе нынешнего главного тренера команды Олега Кононова, после прихода которого футболисту пришлось покинуть клуб.

– Вас выставили из родного клуба.

– Никаких обид, это жизнь. Каждый тренер строит команду по-своему. А строить футбольный клуб «Спартак» вдвойне тяжело. Кононов видит будущее так, кто-то – по-другому. Это тяжелая ноша, посмотрим, к чему это все приведет.

– Команда наверняка слышала слова тренера о том, что через четыре месяца «Спартак» будет играть в футбол Бескова и Романцева. О чем тогда думали: это реальность или утопия?

– У него очень интересный тренировочный процесс. Помню, какой футбол был при нем у «Краснодара», даже когда ушел из «Спартака», думал, что здесь игра появится, но пока такого футбола нет. Даже сейчас «Спартак» добивается результата, но той игры, что была у «Краснодара» тогда, и близко нет. Надо признать, что исполнители в командах разные, и «Спартак» играет в другой футбол.

– «Краснодар» показывал яркий футбол и до прихода Кононова.

– При Муслине было по-другому. С Кононовым он стал использовать разрезающие передачи между линиями, короткий пас. Опять же, исполнители были другие. «Спартак» сейчас играет хорошо, но отрезками. Второй тайм с ЦСКА «красно-белые» провели очень достойно. Но это, опять же, не тот футбол...