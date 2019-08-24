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    Самедов: «Строить «Спартак» – тяжелая ноша»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов порассуждал о работе нынешнего главного тренера команды Олега Кононова, после прихода которого футболисту пришлось покинуть клуб.

    – Вас выставили из родного клуба.

    – Никаких обид, это жизнь. Каждый тренер строит команду по-своему. А строить футбольный клуб «Спартак» вдвойне тяжело. Кононов видит будущее так, кто-то – по-другому. Это тяжелая ноша, посмотрим, к чему это все приведет.

    – Команда наверняка слышала слова тренера о том, что через четыре месяца «Спартак» будет играть в футбол Бескова и Романцева. О чем тогда думали: это реальность или утопия?

    – У него очень интересный тренировочный процесс. Помню, какой футбол был при нем у «Краснодара», даже когда ушел из «Спартака», думал, что здесь игра появится, но пока такого футбола нет. Даже сейчас «Спартак» добивается результата, но той игры, что была у «Краснодара» тогда, и близко нет. Надо признать, что исполнители в командах разные, и «Спартак» играет в другой футбол.

    – «Краснодар» показывал яркий футбол и до прихода Кононова.

    – При Муслине было по-другому. С Кононовым он стал использовать разрезающие передачи между линиями, короткий пас. Опять же, исполнители были другие. «Спартак» сейчас играет хорошо, но отрезками. Второй тайм с ЦСКА «красно-белые» провели очень достойно. Но это, опять же, не тот футбол...

    • Самедов – воспитанник «Спартака».
    • За основную команду игрок выступал с 2002 по 2005 год, а также с 2017 по 2019 год.
    • По итогам шести туров «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: «Р-Спорт»

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    24.08.2019 13:59
    Комментарии5
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      Рейтинг: +171

      Я - легенда 12 часов назад

      Лейтмотив этого интервью: "Это не тот футбол", "Футбол этот не тот", "Это другой футбол, а не тот". Больше, пожалуй, ничего )))

      0
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      Рейтинг: +17634

      Боцман59rus 13 часов назад

      На заводе за 25 тяжёлая ноша, а вы ничего не выигравший фуфлыжники, которых с детства родители проп хивали за бабло, прожили жизнь влегкую, красиво и на халяву

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8481

      vka1970 15 часов назад

      Саня кремень.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2162

      maygli 16 часов назад

      Журналист просто провокатор какой-то, но с Самедовым такое не проходит.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +63

      Брина 17 часов назад

      Ох, нелегкая это работа –
      Из болота тащить бегемота!

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