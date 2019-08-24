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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    90min: «Ливерпуль» продлит контракт с ван Дейком, увеличив его зарплату вдвое

    «Ливерпуль» в скором времени заключит новый контракт с центральным защитником Вирджилом ван Дейком.

    Как сообщает 90min, после подписания соглашения зарплата голландца вырастет в два раза – с 125 до 250 тысяч фунтов в неделю.

    Сроки нового договора в публикации не указываются.

    • Ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с января 2018 года.
    • В его активе 76 матчей в составе мерсисайдцев, восемь забитых голов и пять ассистов.
    • Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года.

    Источник: 90min

    Британский интернет-портал о футболе. Основан в 2011 году. Аудитория в твиттере - 163 тысячи человек.

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    24.08.2019 11:19
    Комментарии4
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      Рейтинг: +283

      solodealer 14 часов назад

      маловато будет...

      0
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      Рейтинг: +1053

      21082014 17 часов назад

      Одно из самых значимых и более чем удачных приобретений Ливерпуля.отрабатывает каждый вложенный в него фунт.

      0
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      Рейтинг: +13925

      DOCTOR PENALTY 19 часов назад

      Вопрос решён кардинально.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +446

      Randy Ram 19 часов назад

      Новый образец эталонного защитника!!! Да и в скандалах незамечен! Золотой мяч Вёрждилу!

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