90min: «Ливерпуль» продлит контракт с ван Дейком, увеличив его зарплату вдвое

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«Ливерпуль» в скором времени заключит новый контракт с центральным защитником Вирджилом ван Дейком.
Как сообщает 90min, после подписания соглашения зарплата голландца вырастет в два раза – с 125 до 250 тысяч фунтов в неделю.
Сроки нового договора в публикации не указываются.
- Ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с января 2018 года.
- В его активе 76 матчей в составе мерсисайдцев, восемь забитых голов и пять ассистов.
- Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года.
Источник: 90min
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