90min: «Ливерпуль» продлит контракт с ван Дейком, увеличив его зарплату вдвое

«Ливерпуль» в скором времени заключит новый контракт с центральным защитником Вирджилом ван Дейком.

Как сообщает 90min, после подписания соглашения зарплата голландца вырастет в два раза – с 125 до 250 тысяч фунтов в неделю.

Сроки нового договора в публикации не указываются.