16-летний норвежский футболист сменил имя. Теперь он Лионель Месси

Норвежский футболист Даниэль Аре Кнутсен решил сменить имя.

16-летний спортсмен оформил все необходимые документы и стал Лионелем Месси.

«Я планировал сменить имя уже некоторое время. А Лионель Месси – мой кумир. Я решил поменять имя из-за своей любви к футболу. Я делаю все для того, чтобы играть так, как Месси. Некоторые схожести в стиле нашей игры, однозначно, просматриваются, но мой талант, возможно, не так велик», – сказал норвежец.

Игрок подписал контракт с клубом третьего норвежского дивизиона «Юнкерен».