16-летний норвежский футболист сменил имя. Теперь он Лионель Месси

ага, ну да, конечно, просматриваются, только ты в третьем норвежском, а месси, когда ему было 16 где был? правильно, поэтому меняй имя обратно))
Норвежский футболист Даниэль Аре Кнутсен решил сменить имя.
16-летний спортсмен оформил все необходимые документы и стал Лионелем Месси.
«Я планировал сменить имя уже некоторое время. А Лионель Месси – мой кумир. Я решил поменять имя из-за своей любви к футболу. Я делаю все для того, чтобы играть так, как Месси. Некоторые схожести в стиле нашей игры, однозначно, просматриваются, но мой талант, возможно, не так велик», – сказал норвежец.
Игрок подписал контракт с клубом третьего норвежского дивизиона «Юнкерен».