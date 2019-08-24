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    16-летний норвежский футболист сменил имя. Теперь он Лионель Месси

    Норвежский футболист Даниэль Аре Кнутсен решил сменить имя.

    16-летний спортсмен оформил все необходимые документы и стал Лионелем Месси.

    «Я планировал сменить имя уже некоторое время. А Лионель Месси – мой кумир. Я решил поменять имя из-за своей любви к футболу. Я делаю все для того, чтобы играть так, как Месси. Некоторые схожести в стиле нашей игры, однозначно, просматриваются, но мой талант, возможно, не так велик», – сказал норвежец.

    Игрок подписал контракт с клубом третьего норвежского дивизиона «Юнкерен».

    Источник: VG

    VG или «Верденс ганг» - норвежская ежедневная газета. Основана в 1945 году.

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    24.08.2019 09:31
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1126

      Dizayner 18 часов назад

      ага, ну да, конечно, просматриваются, только ты в третьем норвежском, а месси, когда ему было 16 где был? правильно, поэтому меняй имя обратно))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3253

      Добрый Бобер 19 часов назад

      Парень, тебе больше подходит "Дэ Бил".

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      Vlad Mourinho 20 часов назад

      Ключевое слово тут: "мой талант возможно не так велик..."
      Ахаха чувак не хочу тебя огорчать, но ты играешь в третьем норвежском дивизионе, о каком таланте вообще может идти речь?)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1099

      CSKA471 20 часов назад

      Пожалеет позже, плохо что отец, как у на раньше не может дать хорошего леща, наверное сразу в суд побежит сосунок

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +479

      SanInstructor 20 часов назад

      это же надо так себя и своих родителей неуважать

      8
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    • ...
      Рейтинг: +638

      GSmall 21 час назад

      Ясно всё с ним.В дурку отвезите его,пока не поздно)

      5
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      Рейтинг: +13

      MU 007 21 час назад

      Кто будет вторым Роналду?

      1
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      Рейтинг: +6969

      Skull_Boy 21 час назад

      Что сказать дебил

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