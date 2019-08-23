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    Самедов: «С огромным уважением отношусь к «Спартаку» и «Крыльям Советов». В одном клубе я начал карьеру, в другом закончил»

    Бывший полузащитник «Спартака» и «Крыльев Советов» Александр Самедов станет почетным гостем матча 7 тура РПЛ в Самаре. Бывший футболист призвал болельщиков посетить игру.

    «Дорогие болельщики, 25 августа в Самаре пройдет матч «Крылья Советов» – «Спартак». Я уверен, что эта игра вызовет большой интерес. С огромным уважением отношусь к этим двум клубам, потому что в одном из них я начал свою карьеру, а в другом ее закончил. В 18:30 пройдет автограф-сессия в третьем секторе. Приходите все. Надеюсь, вам понравится», – сказал Самедов.

    • Самедов начинал карьеру в «Спартаке» с 2002 по 2005 год.
    • В 2017-м он вернулся в состав красно-белых и выиграл с московским клубом чемпионат России и Суперкубок.
    • Суммарно в составе «Спартака» Александр провел 105 игр, в которых забил 14 голов и отдал 10 голевых передач.
    • В 2018-м полузащитник перешел в состав «Крыльев Советов».
    • Этим летом Самедов объявил о завершении игровой карьеры.

    Источник: Официальный твиттер «Крыльев Советов»

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    23.08.2019 19:29
    Комментарии3
    ...
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      Рейтинг: +8286

      Диктор 32 минуты назад

      Саня вызывает только положительные эмоции .Уважаю его как игрока и человека.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8432

      vka1970 8 часов назад

      Уважуха Саня.
      Это Вам не Дзюбиньо............

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +401

      Mister_Tomsk 10 часов назад

      охх)

      0
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