Самедов: «С огромным уважением отношусь к «Спартаку» и «Крыльям Советов». В одном клубе я начал карьеру, в другом закончил»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Крыльев Советов» Александр Самедов станет почетным гостем матча 7 тура РПЛ в Самаре. Бывший футболист призвал болельщиков посетить игру.

«Дорогие болельщики, 25 августа в Самаре пройдет матч «Крылья Советов» – «Спартак». Я уверен, что эта игра вызовет большой интерес. С огромным уважением отношусь к этим двум клубам, потому что в одном из них я начал свою карьеру, а в другом ее закончил. В 18:30 пройдет автограф-сессия в третьем секторе. Приходите все. Надеюсь, вам понравится», – сказал Самедов.

Самедов начинал карьеру в «Спартаке» с 2002 по 2005 год.

В 2017-м он вернулся в состав красно-белых и выиграл с московским клубом чемпионат России и Суперкубок.

Суммарно в составе «Спартака» Александр провел 105 игр, в которых забил 14 голов и отдал 10 голевых передач.

В 2018-м полузащитник перешел в состав «Крыльев Советов».

Этим летом Самедов объявил о завершении игровой карьеры.