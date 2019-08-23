Дмитрий Комбаров: «В «Спартаке» у меня пошел застой, в «Крыльях» стало попроще»

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал о своем переходе в самарский клуб из «Спартака».

«Здесь сразу стало проще. «Спартак» – такая команда, где любое слово и шорох обсуждаются всеми СМИ, болельщиками, даже людьми, которые ситуации не видят, но темы раскручивают. Просто слышишь звон – не знаешь, где он. В Самаре такого нет, все проще: больше свободы, раскрепощенности. Мы проиграли четвертую игру подряд, подошли к нашим трибунам, а они нам стоя аплодировали. Фанаты здесь больше видят, как мы бьемся, умираем на поле, они за это нам благодарны. А представьте, если бы «Спартак» проиграл четыре игры подряд?

Здесь я получил глоток свежего воздуха. В «Спартаке» у меня пошел какой-то застой, нужен был толчок в жизни, хотелось получить новые эмоции. Сейчас вызов я получил», — сказал Комбаров.