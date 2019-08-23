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    Дмитрий Комбаров: «В «Спартаке» у меня пошел застой, в «Крыльях» стало попроще»

    Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал о своем переходе в самарский клуб из «Спартака».

    «Здесь сразу стало проще. «Спартак» – такая команда, где любое слово и шорох обсуждаются всеми СМИ, болельщиками, даже людьми, которые ситуации не видят, но темы раскручивают. Просто слышишь звон – не знаешь, где он. В Самаре такого нет, все проще: больше свободы, раскрепощенности. Мы проиграли четвертую игру подряд, подошли к нашим трибунам, а они нам стоя аплодировали. Фанаты здесь больше видят, как мы бьемся, умираем на поле, они за это нам благодарны. А представьте, если бы «Спартак» проиграл четыре игры подряд?

    Здесь я получил глоток свежего воздуха. В «Спартаке» у меня пошел какой-то застой, нужен был толчок в жизни, хотелось получить новые эмоции. Сейчас вызов я получил», — сказал Комбаров.

    • Дмитрий Комбаров – воспитанник «Спартака». Он выступал за основную команду красно-белых с 2010 по 2019 годы.
    • В воскресенье, 25 августа, «Крылья» сыграют в Самаре со «Спартаком». Начало матча – в 19:00 мск.

    Источник: «Чемпионат»

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    23.08.2019 17:48
    Комментарии9
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      Рейтинг: +8432

      vka1970 7 часов назад

      Если в Спартаке застой
      В Крыльях будет Вам простОй
      Кучерявиться не надо
      Просто как стоял так стой.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2937

      Дядя Серёжа > vka1970 2 часа назад

      Правильно, надо шевелиться
      И всё может получиться

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1106

      Фан666 10 часов назад

      А в шиннике так вообще все по фиг на все. Переходи в фнл там проще некуда

      2
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    • ...
      Рейтинг: +875

      Alekxei Z. 10 часов назад

      Свежий воздух ?
      Вы Самару в ФНЛ не отправьте.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3071

      momwig_ 11 часов назад

      Дима, этот толчок - под жопу и ты его должен был получить давно. Раскрепощеннее ему стало 4 подряд проигрывать. Лузер хренов.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +13908

      DOCTOR PENALTY 11 часов назад

      Дима, Спартак это Спартак, КС это КС, в них совершенно разные шорохи. Любая сказка когда-нибудь заканчивается, твоя - с более-менее счастливым концом, удачи тебе. """""""""""""""

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9337

      vladimir-7 12 часов назад

      Если Крылья Советов выиграют у спартака, это будут отличные эмоции у игроков и праздник в Самаре.

      0
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      Рейтинг: +268

      Иван Петров 1986 12 часов назад

      Просто ты перестал играть на должном уровне - вот и застой начался.

      3
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      Рейтинг: +7669

      KLIM777 13 часов назад

      какой может быть застой если игрок отстой

      3
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