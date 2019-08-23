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    Marca: игроки «Барселоны» недовольны президентом клуба из-за ситуации с Неймаром

    Футболисты «Барселоны» недовольны президентом клуба Жозепом Бартомеу.

    Как сообщает Marca, игроки каталонцев расстроены тем фактом, что нападающий «ПСЖ» Неймар до сих пор не перешел в их команду.

    По информации источника, Бартомеу в конце прошлого сезона пообещал футболистам, что сделает все возможное для возвращения бразильца.

    В команде обеспокоены, что Неймар может перейти в «Реал». Больше всех из игроков расстроен Лионель Месси, считающий, что форвард необходим «Барселоне» в нынешнем сезоне.

    • Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро.
    • Ранее сообщалось, что 27-летний игрок хочет покинуть парижский клуб.

    Источник: Marca

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    23.08.2019 15:37
    Комментарии8
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      Рейтинг: +709

      Mariner 12 часов назад

      Ну пусть скинутся и докинут Барсе, если так опечалились )))

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1506

      _Kesh_Suntar_ 13 часов назад

      Когда закончится трансфер в Испании? События *** куда уйдет Главная ШЛЮХА в футболе!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1888

      BlackMurder 14 часов назад

      Эппопея продлится до конца августа, и на этом все кончиться, скоро либо реал, либо барса) перес в реале видит, что клуб пошел на дно хочет неймара, барселона не хочет за него много платить, хочет отдать игроков, шейхи хотят денег, месси плачет что неймар нужен барсе, ибо суарес и месси уже как бэ в годах, спад скоро будет тоже

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +709

      VVadic 14 часов назад

      Главное - Неймар публично молчит.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1207

      Томик > VVadic 13 часов назад

      Да он сказал уже игрокам Барселоны: "Не волнуйтесь, я приду!" Осталось только досмотреть этот сериал.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8395

      DeStar 15 часов назад

      барсе резко стали нужны все) и де йонг и гризман и коут и дембеле, и еще кого из аякса заберут, и неймар, и потом понадобится мбаппе) это так, больше шутка, но епт у вас состав ипать какой , особенно в атаке) че еще надо ?)

      3
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      Рейтинг: +8003

      Cules2013 > DeStar 11 часов назад

      игра нужна командная, бойцовский характер. Почти все покупки в атаку, в защиту и опорную зону пока что 50/50. Отдалённо напоминает старый Реал, который скупил почти всех звёзд футбола, но играл не шатко, ни валко, с регулярными провалами.

      0
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      Рейтинг: +8003

      Cules2013 15 часов назад

      Бартомеу все недовольны, но толку-то. Его не сместить досрочно. Пробовали - не вышло. Ждём следующих выборов в 2021. Там есть давнишний слух, что Пике будет баллотироваться.

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