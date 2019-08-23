Marca: игроки «Барселоны» недовольны президентом клуба из-за ситуации с Неймаром

Футболисты «Барселоны» недовольны президентом клуба Жозепом Бартомеу.

Как сообщает Marca, игроки каталонцев расстроены тем фактом, что нападающий «ПСЖ» Неймар до сих пор не перешел в их команду.

По информации источника, Бартомеу в конце прошлого сезона пообещал футболистам, что сделает все возможное для возвращения бразильца.

В команде обеспокоены, что Неймар может перейти в «Реал». Больше всех из игроков расстроен Лионель Месси, считающий, что форвард необходим «Барселоне» в нынешнем сезоне.