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    Антон Миранчук: «Прежде чем уезжать в Европу, нужно заработать статус»

    Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал о своих планах поиграть в Европе.

    – Я считаю, что прежде чем уезжать, нужно заработать статус, чтобы ехать уже с каким-то багажом.

    – Если объективно смотреть на твой потенциал, в каком клубе себя можешь представить?

    – Та же «Валенсия», например. Не топ-клуб сразу. В Германии можно найти команду из первой пятерки-семерки. Джефферсон Фарфан и Мануэль Фернандеш говорили: «Уезжайте при любой возможности, там вообще все по-другому». Там другой футбол, люди по-другому на все это смотрят. Другая интенсивность, эмоции, уровень, это какой-то космос.

    • В прошлом сезоне Антон Миранчук забил 11 голов в 26 матчах РПЛ.
    • Контракт игрока с «Локо» рассчитан до лета 2021 года.
    • Рыночная стоимость россиянина – 16 миллионов евро.

    Источник: Канал «Локомотива» в ютубе

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    23.08.2019 13:00
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1207

      Томик 7 часов назад

      Ну хватит уже корки мочить, Антоха. Начинал перекидывать Марсело, потом ещё какая-то чушь была, теперь "статус". Я понял как вас различают с братом - он меньше гонит пурги.

      0
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      Рейтинг: +1436

      Axe111 11 часов назад

      Лол какая Европа)))))))) просидит всю карьеру в чр помойке

      0
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      Рейтинг: +13908

      DOCTOR PENALTY 14 часов назад

      По всему видно услышал Палыча. """""""

      0
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      Рейтинг: +2511

      Рубинище 14 часов назад

      С нашим лимитом и некоторыми недокоментаторамии статус быстро появится. там др. уровень игры, СТАБИЛЬНО высокий. Промес вон в Севильи на лавке сидел. А Головин в Монако как не вовремя ушол, в самом конце плетутся, только мечтать о евро кубках. Уровень Борусии - ну вот , как он будет конкурировать с игр. уровня Витселя. показатель Лига чемпионов, ну какая может быть даже «Валенсия» после 4 места в группе, когда обосraлись по полной, и нулевой своей статистикой.

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      Рейтинг: +1454

      Kollljan 14 часов назад

      В прошлом году вы в Лиге Чемпионов уже заработали статус. Уже не отмыться.

      0
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      Рейтинг: +7223

      parevg 16 часов назад

      Я бы сначала язык выучил, там не Россия, переводчика не предоставят

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      Рейтинг: +3725

      Lester84 17 часов назад

      Финансовый статус или статус миллионера?

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      Рейтинг: +1106

      Фан666 17 часов назад

      В России ты никакого статуса не заработаешь. Вспомни мусу думбию да и промеса. Русский статус им ничем не помог, как и билялетдинову к примеру

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      Рейтинг: +976

      Борат 18 часов назад

      ницца, генгам, тулуза, осасуна, сасуолло.

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      Рейтинг: +8395

      DeStar > Борат 17 часов назад

      не стоит забывать про гранаду!

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