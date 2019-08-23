Антон Миранчук: «Прежде чем уезжать в Европу, нужно заработать статус»

Ну хватит уже корки мочить, Антоха. Начинал перекидывать Марсело, потом ещё какая-то чушь была, теперь "статус". Я понял как вас различают с братом - он меньше гонит пурги.
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал о своих планах поиграть в Европе.
– Я считаю, что прежде чем уезжать, нужно заработать статус, чтобы ехать уже с каким-то багажом.
– Если объективно смотреть на твой потенциал, в каком клубе себя можешь представить?
– Та же «Валенсия», например. Не топ-клуб сразу. В Германии можно найти команду из первой пятерки-семерки. Джефферсон Фарфан и Мануэль Фернандеш говорили: «Уезжайте при любой возможности, там вообще все по-другому». Там другой футбол, люди по-другому на все это смотрят. Другая интенсивность, эмоции, уровень, это какой-то космос.
- В прошлом сезоне Антон Миранчук забил 11 голов в 26 матчах РПЛ.
- Контракт игрока с «Локо» рассчитан до лета 2021 года.
- Рыночная стоимость россиянина – 16 миллионов евро.