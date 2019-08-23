Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке
    2 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    3 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?

    Хоккеист Войнов: «Кокорину и Мамаеву ломают карьеры, а в эту секунду где-то в баре драки, и никому ничего не будет»

    Защитник хоккейного «Авангарда» Вячеслав Войнов прокомментировал ситуацию с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

    — После того что с вами произошло, как вы смотрите на историю Кокорина и Мамаева, из которых тоже сделали козлов отпущения, впаяв им хулиганство? Вам их жалко?

    — Стараюсь не комментировать и не лезть, потому что не знаю, что было на самом деле. Я сам находился на их месте. И знаю, что все вокруг лепят все, что думают. Очень много фантазии вокруг.

    Мое первое мнение — ну вот, доигрались. Кокорин с Мамаевым и раньше попадали в сомнительные истории. Но когда это переросло в два, три месяца, а теперь — в год… Это какой-то кошмар.

    Именно в эту секунду где-то в одном из баров России происходят драки. И за это никому ничего не будет. А этим ребятам ломают карьеры.

    Я не оправдываю то, что они сделали. Так нельзя себя вести. Но… Вы сами все понимаете.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.08.2019 08:19
    Комментарии29
    ...
    • ...
      Рейтинг: +62

      Гатчина 11 часов назад

      так пусть Войнов идёт в полицию работать и борется за справедливость.Сколько людей село за драки в баре,что не так?Язык,как и кулаки,к голове не привязаны.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +709

      Mariner 11 часов назад

      Даже если предположить, что это показательное дело, во что я не верю - это ничего не меняет. Вообще ничего. Их закрыли на срок, который предусмотрен статьёй, на которую они дел наворотили. Причем влепили далеко не максимум. А другим особо уверенным в своей безнаказанности урок будет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +819

      neim 14 часов назад

      А потому, что не фиг ... Скромнее надо быть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +329

      fhnv 15 часов назад

      совершенно прав!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2711

      woyser 17 часов назад

      Всё правильно сказал!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10344

      Garrincha58 17 часов назад

      а зачем опять всё это высовывать наружу уже скоро год а этим журналюгам никак не имётся что нибудь нацарапать вот их надо учить штрафами

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10344

      Garrincha58 18 часов назад

      двойные стандарты везде и повсюду! какой нибудь папик сказал фас и всё сядет даже вообще другой чел, который в момент драк футболистов был в другом месте

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +219

      Artemka444 18 часов назад

      полностью согласен!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +224

      Чец 19 часов назад

      При всей "тяжести" содеянного не катит это на такой срок, максимум--возмещение материального и морального ущербов. Дело в фигуре пострадавшего, вот и все последствия.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10344

      Garrincha58 > Чец 18 часов назад

      дело не в фигуре, а дело кто сказал фас

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      OBOLEV 19 часов назад

      Если бы Кокорин не смеялся за решеткой, то может быть я его и пожалел бы. А он думал ему все с рук сойдет. Не надо считать себя королями жизни. ПС бабло они все равно получают. Я бы на таких условиях тоже посидел бы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +329

      fhnv > OBOLEV 15 часов назад

      Уже не получают

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79332
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73410
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru