Игроки «Зенита» устроили Дзюбе поздравительный тоннель. Форвард вышел в хоккейной амуниции

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, которому в четверг исполнился 31 год, прошел поздравительный тоннель на тренировочной базе питерской команды.

Дзюба решил пройти тоннель в хоккейной амуниции. Однако вместо традиционных пинков и ударов, полагающихся имениннику, одноклубники просто похлопали нападающему.

Дзюба перешел в «Зенит» из «Спартака» в 2015 году.

За питерский клуб форвард сыграл 146 матчей, забил 56 голов и отдал 41 ассист.