Игроки «Зенита» устроили Дзюбе поздравительный тоннель. Форвард вышел в хоккейной амуниции

Красава) реально угарно получилось
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, которому в четверг исполнился 31 год, прошел поздравительный тоннель на тренировочной базе питерской команды.
Дзюба решил пройти тоннель в хоккейной амуниции. Однако вместо традиционных пинков и ударов, полагающихся имениннику, одноклубники просто похлопали нападающему.
- Дзюба перешел в «Зенит» из «Спартака» в 2015 году.
- За питерский клуб форвард сыграл 146 матчей, забил 56 голов и отдал 41 ассист.
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— ФК «Зенит»(@zenit_spb) August 22, 2019