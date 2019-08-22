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    Игроки «Зенита» устроили Дзюбе поздравительный тоннель. Форвард вышел в хоккейной амуниции

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, которому в четверг исполнился 31 год, прошел поздравительный тоннель на тренировочной базе питерской команды.

    Дзюба решил пройти тоннель в хоккейной амуниции. Однако вместо традиционных пинков и ударов, полагающихся имениннику, одноклубники просто похлопали нападающему.

    • Дзюба перешел в «Зенит» из «Спартака» в 2015 году.
    • За питерский клуб форвард сыграл 146 матчей, забил 56 голов и отдал 41 ассист.

    Источник: твиттер «Зенита»

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    22.08.2019 16:28
    Комментарии6
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      Рейтинг: +652

      Niko 21 час назад

      Красава) реально угарно получилось

      0
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    • ...
      Рейтинг: +38

      Волька 22 августа, 20:08

      Иуда сошел с ума

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79

      klyukin 22 августа, 19:36

      дзюбинатор универсал!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2667

      paracetamol 22 августа, 17:49

      Лучшеб эта наглая рожа в ворота попадал!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +83

      Sosnart 22 августа, 16:41

      Над Дзю поугарали.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +976

      Борат 22 августа, 16:39

      ай да дзюба, ай да чей-то сын !

      0
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