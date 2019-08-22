Мамаев должен налоговым органам 434 тысячи

Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов сообщил, что полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев имеет налоговую задолженность в размере 434 тысяч рублей.

«Павел Мамаев, который отбывает наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области по делу о драке в центре Москвы, не оплатил налог на 434 тысячи рублей. Данные из базы данных ФССП», – написал Конов в телеграм-канале, прикрепив скрин подтверждающего документа.