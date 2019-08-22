Мамаев должен налоговым органам 434 тысячи

Всего лишь?
Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов сообщил, что полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев имеет налоговую задолженность в размере 434 тысяч рублей.
«Павел Мамаев, который отбывает наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области по делу о драке в центре Москвы, не оплатил налог на 434 тысячи рублей. Данные из базы данных ФССП», – написал Конов в телеграм-канале, прикрепив скрин подтверждающего документа.
- В октябре 2018 года бывший нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
- 8 мая 2019 года суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.
- 4 июля все четверо были переведены в колонии.
- 2 августа осужденные подали прошение об условно-досрочном освобождении.