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    Мамаев должен налоговым органам 434 тысячи

    Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов сообщил, что полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев имеет налоговую задолженность в размере 434 тысяч рублей.

    «Павел Мамаев, который отбывает наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области по делу о драке в центре Москвы, не оплатил налог на 434 тысячи рублей. Данные из базы данных ФССП», – написал Конов в телеграм-канале, прикрепив скрин подтверждающего документа.

    • В октябре 2018 года бывший нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая 2019 года суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.
    • 4 июля все четверо были переведены в колонии.
    • 2 августа осужденные подали прошение об условно-досрочном освобождении.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    22.08.2019 10:50
    Комментарии10
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      Рейтинг: +7393

      Serjoga 22 августа, 19:08

      Всего лишь?

      0
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      Рейтинг: +2667

      paracetamol 22 августа, 17:57

      Как он мог оплатить, если сидит. Он же памятник!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1641

      neveldomha 22 августа, 14:19

      И что теперь......бюджет не досчитался 400 тыс. бумаги ......, а значит инфляция поперла, как гафно из Конова?)))

      0
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      Рейтинг: +145

      S.K.V. 22 августа, 14:04

      Он с Кокореным за день в кафе больше тратит.

      2
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      Рейтинг: +875

      Alekxei Z. 22 августа, 11:49

      Шум из ничего. По контракту он эти деньги наверно за неделю получает. Для чего это пишут ? Народный гнев нужен ? Народ не может повлиять ни на ЗП футболистов , ни на ЗП депутатов, ни на что ....Страна такая !

      4
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      Рейтинг: +4811

      BRO_football 22 августа, 11:42

      Накиньте сразу Мамаеву ещё несколько месяцев тюрьмы сверх имеющегося срока. Он всё равно эти долги оплачивать не будет.

      0
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      Рейтинг: +4705

      Старикан 22 августа, 11:18

      Блин, не заплатит и таможня в загранку не отпустит... какая неприятность...ах да! надо сначала выйти на свободу...

      0
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      Рейтинг: +789

      acor94 22 августа, 10:58

      Он в тюрьме, оттуда не очень удобно платить налоги

      4
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      Рейтинг: +9337

      vladimir-7 22 августа, 10:56

      Ну, а нам-то что до этих налогов. Бомбардир, нечего писать, скоро будешь
      писать, сколько раз жены футболистов сходили в туалет.

      5
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      Рейтинг: +580

      juvseriy > vladimir-7 22 августа, 14:42

      Сходили налево пока они в отсидке

      1
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