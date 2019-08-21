Кутепов может перейти в российский или турецкий клуб

Не стал бы списывать со счетов Кутепова. Ошибки в игре у него есть. А у кого их нет? В обороне у Спартака не все в порядке.Но у него есть хорошее качество читать игру и перехватывать мяч.Совсем не зря его взяли в сборную. На ЧМ он показал что умеет играть.Сидеть на лавке для него будет нежелательно. В таком случае лучше аренда.
Защитником «Спартака» Ильей Кутеповым интересуются два клуба. Один из них представляет Россию, другой – Турцию.
До зимы футболист намерен бороться за место в основе «Спартака», но допускает, что в следующее трансферное окно покинет клуб. В системе москвичей Кутепов занят с 2012 года.
- В прошлом сезоне Кутепов сыграл в девяти матчах РПЛ.
- В текущем сезоне защитник поучаствовал в одной игре.
- «Спартак» в РПЛ идет четвертым.