Кутепов может перейти в российский или турецкий клуб

Защитником «Спартака» Ильей Кутеповым интересуются два клуба. Один из них представляет Россию, другой – Турцию.

До зимы футболист намерен бороться за место в основе «Спартака», но допускает, что в следующее трансферное окно покинет клуб. В системе москвичей Кутепов занят с 2012 года.