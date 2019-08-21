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    Кутепов может перейти в российский или турецкий клуб

    Защитником «Спартака» Ильей Кутеповым интересуются два клуба. Один из них представляет Россию, другой – Турцию.

    До зимы футболист намерен бороться за место в основе «Спартака», но допускает, что в следующее трансферное окно покинет клуб. В системе москвичей Кутепов занят с 2012 года.

    • В прошлом сезоне Кутепов сыграл в девяти матчах РПЛ.
    • В текущем сезоне защитник поучаствовал в одной игре.
    • «Спартак» в РПЛ идет четвертым.

    Источник: «Чемпионат»

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    21.08.2019 23:35
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 22 августа 2019, 09:55

      Не стал бы списывать со счетов Кутепова. Ошибки в игре у него есть. А у кого их нет? В обороне у Спартака не все в порядке.Но у него есть хорошее качество читать игру и перехватывать мяч.Совсем не зря его взяли в сборную. На ЧМ он показал что умеет играть.Сидеть на лавке для него будет нежелательно. В таком случае лучше аренда.

      1
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 22 августа 2019, 09:10

      Лучше в российский. Наши-то уже должны его косяки изучить...

      1
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      Рейтинг: +10

      Старейший 22 августа 2019, 07:42

      Согласен на 100%,НИКАКущий!!!

      0
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 22 августа 2019, 07:32

      Кутепов сам виноват. С его бесконечными привозами только вредит команде. Не прогрессирует парень, а скорее наоборот.

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 22 августа 2019, 07:15

      он еще кому-то нужен?????? ну и в любом случае, отдавать, так в турцию, а не конкурентам

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 августа 2019, 07:05

      И это правильное решение.

      1
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 22 августа 2019, 06:42

      Давно пора было сбагривать ... скорости нет ... техники нет ... отбор мяча почти всегда с нарушением ... а еще беспричинно любит прыгать в ноги сопернику с криком "заломаю"

      1
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      Рейтинг: 0

      lazaruchman 22 августа 2019, 05:31

      Прогнозы на футбол -> black-bet.ru

      -1
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      Рейтинг: +976

      Я - легенда 22 августа 2019, 00:20

      Ну вот смотрите трезво. У Спартака сейчас два играющих центральных защитника - Жиго и Джикия. Бокетти отдали. Если Кутеп уйдёт, а у Жиго или/и Джикии, не дай бог, травмы и дисквалификации, то КТО ИГРАТЬ-ТО БУДЕТ В ЦЕНТРЕ ОБОРОНЫ???

      Неужто Шюррле туда поставим - и он и там заиграет? )))

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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > Я - легенда 22 августа 2019, 00:33

      Молодежь подключите, Спартак-2 имеется же..

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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > Я - легенда 22 августа 2019, 00:39

      При дисквалификации - 1,2 игры может и Гапонов сыграть - очень не плохо выходил в прошлом году , а вот если травма и надолго ( не дай Бог ) , то - проблема .

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > VVM1964 22 августа 2019, 00:45

      Не хуже, как минимум, Илья.... все с ним ясно

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      Рейтинг: +596

      Николай71 > Я - легенда 22 августа 2019, 01:05

      Там скорее хотят денег намного подзаработать. Возможно это и правильно, походу опорника из Ниццы так дешево не хотят отпустить. И Гапонов на пара матчей на случай дисквалификации спокойно сыграть может, возможно ещё есть какой вариант у Цорна.

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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 22 августа 2019, 00:15

      Да кому он нужен? Отвратительный защитник на уровне Васина, а то и хуже.

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