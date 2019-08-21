Кабелья получил травму в первом тайме матча с «Олимпиакосом». Игрока купили за 12 миллионов

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелья получил повреждение в первом тайме первого матча четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов против «Олимпиакоса». На 25 минуте вместо игрока вышел швед Кристоффер Ольссон.

Кабелья пришел в «Краснодар» летом. Россияне заплатили за футболиста 12 миллионов евро, о степени серьезности травмы станет известно позже.