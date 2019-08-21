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    Кабелья получил травму в первом тайме матча с «Олимпиакосом». Игрока купили за 12 миллионов

    Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелья получил повреждение в первом тайме первого матча четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов против «Олимпиакоса». На 25 минуте вместо игрока вышел швед Кристоффер Ольссон.

    Кабелья пришел в «Краснодар» летом. Россияне заплатили за футболиста 12 миллионов евро, о степени серьезности травмы станет известно позже.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.08.2019 22:40
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