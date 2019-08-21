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    Стадион «Зенита» условно дисквалифицировали за драку фанатов и ОМОНа в перерыве игры с «Краснодаром»

    В перерыве матча третьего тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1) случилось столкновение болельщиков и ОМОНа. По одной из версии, фанатам не хватило места для курения.

    Решение по инциденту вынес Контрольно-дисциплинарный комитет РФС. Как сообщил главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов, «Газпром Арена» условно дисквалифицирована на один матч.

    • Ближайший матч на «Газпром Арене» в РПЛ – «Зенит» – «Арсенал» (15 сентября).
    • После матча с «Краснодаром» пострадал один сотрудник ОМОНа – ему тяжелым предметом попали в глаз.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    21.08.2019 18:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 21 августа 2019, 21:26

      Правильно. Нечего 45 тыщам по стадионам шариться, пущай по телеку смотрят и бабло Тине платят. Поиздержалась она. 100 лямов на жисть не хватает. От получки о получки перебивается.

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 21 августа 2019, 20:34

      Условный стадион условного обладателя Кубка ЛЧ условно дисквалифицирован условно независимой КДК. Только Газпром безусловен!

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      Рейтинг: +126

      ilich_16 21 августа 2019, 19:45

      Все мудаки делают, чтоб ввести никому нахрен не нужный паспорт болельщика, бараны лучше бы для людей делали больше!!!

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