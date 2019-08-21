Стадион «Зенита» условно дисквалифицировали за драку фанатов и ОМОНа в перерыве игры с «Краснодаром»

В перерыве матча третьего тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1) случилось столкновение болельщиков и ОМОНа. По одной из версии, фанатам не хватило места для курения.

Решение по инциденту вынес Контрольно-дисциплинарный комитет РФС. Как сообщил главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов, «Газпром Арена» условно дисквалифицирована на один матч.