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    Салах: «Не люблю VAR. Мне нравится футбол с ошибками судей и агрессией игроков»

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах выразил отношение к системе видеоповторов. Египтянину она не нравится.

    «Не люблю VAR. Мне нравится футбол таким, какой он есть, – с ошибками судей, иногда с агрессией игроков. Это позволяет игре быть захватывающей. Единственный повод использовать видеоповторы, на мой взгляд, – защитить футболистов от опасной игры», – считает игрок, чьи слова приводит CNN.

    • С текущего сезона VAR ввели в АПЛ.
    • Видеоповторы уже функционируют в РПЛ.
    • Официальный дебют системы случился в России – на Кубке конфедераций-2017.

    Источник: CNN

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    21.08.2019 17:36
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +142

      MaxiLeon 22 августа 2019, 02:45

      это он про себя беспокоится --- «Единственный повод использовать видеоповторы, на мой взгляд, – защитить футболистов от опасной игры»

      0
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      Рейтинг: +69

      Garri98 22 августа 2019, 01:27

      Чепушило два сезона наковырял на волне и возомнил себя звездой . В этом сезоне все встанет на свои места и клоповник опуститься на то место которое он заслуживает пожизни и по игре .

      0
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      Рейтинг: +806

      тигрик 22 августа 2019, 00:32

      Идиотизм

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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 21 августа 2019, 23:53

      Рамосу руку пожми.
      Был бы VAR - мы бы точно увидели, был ли умысел или действительно случайно совпало.

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      Рейтинг: +2007

      DMитрий 21 августа 2019, 23:02

      Ну вот тогда, когда парочку чистых твоих голов в финале ЛЧ не засчитают и ты не получишь кубок - не предъявляй судьям, а ходи улыбайся и радуйся жизни.

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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 21 августа 2019, 20:57

      Если отточат, то будет плюс, но сейчас это мягко говоря «ручник»

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 21 августа 2019, 19:03

      Ну и дурак. Думал, что Салах умнее. Больше добавить нечего.

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      Рейтинг: +4293

      Zubo 21 августа 2019, 18:24

      Да многим такой футбол больше нравится, но против стада не попрешь, толпа хочет штоб всё по чесноку...

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