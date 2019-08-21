Салах: «Не люблю VAR. Мне нравится футбол с ошибками судей и агрессией игроков»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах выразил отношение к системе видеоповторов. Египтянину она не нравится.

«Не люблю VAR. Мне нравится футбол таким, какой он есть, – с ошибками судей, иногда с агрессией игроков. Это позволяет игре быть захватывающей. Единственный повод использовать видеоповторы, на мой взгляд, – защитить футболистов от опасной игры», – считает игрок, чьи слова приводит CNN.