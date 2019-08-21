Салах: «Не люблю VAR. Мне нравится футбол с ошибками судей и агрессией игроков»

это он про себя беспокоится --- «Единственный повод использовать видеоповторы, на мой взгляд, – защитить футболистов от опасной игры»
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах выразил отношение к системе видеоповторов. Египтянину она не нравится.
«Не люблю VAR. Мне нравится футбол таким, какой он есть, – с ошибками судей, иногда с агрессией игроков. Это позволяет игре быть захватывающей. Единственный повод использовать видеоповторы, на мой взгляд, – защитить футболистов от опасной игры», – считает игрок, чьи слова приводит CNN.
- С текущего сезона VAR ввели в АПЛ.
- Видеоповторы уже функционируют в РПЛ.
- Официальный дебют системы случился в России – на Кубке конфедераций-2017.