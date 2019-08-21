Малком: «Зенит» приложил много усилий для того, чтобы заполучить меня. Клуб сделал очень хорошее предложение»

Травма на ровном месте. скорейшего выздоровления и сразу в бой, ЛЧ.
Полузащитник «Зенита» Малком рассказал, почему перешел в петербургский клуб.
«Я всегда оставлял все свои силы на поле, потому что в таком клубе, как «Барселона», необходимо всегда быть готовым. И каждый раз, когда меня выпускали на поле, я старался показать свой максимум.
Футбол – это игра, в которой нужно всегда хвататься за свой шанс. «Зенит» приложил очень много усилий для того, чтобы заполучить меня, они сделали очень хорошее предложение. Я был очень счастлив в «Барселоне», а теперь уверен, что буду очень счастлив в «Зените».
Когда ты забиваешь важные мячи, ты оставляешь след в памяти болельщиков. Я всегда усердно работал для того, чтобы хорошо играть и помогать своей команде, и это тот путь, по которому я выстраиваю свою карьеру.
Нужно всегда играть на максимуме своих возможностей и показывать самоотверженность для того, чтобы фанаты начали тебя уважать. Конечно, важно играть хорошо, но самоотверженность – это тоже важно», – сказал Малком.
- Малком перешел в российский клуб 2 августа из «Барселоны». Сумма сделки составила 40 миллионов евро.
- Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявлял, что годовая зарплата бразильца составит менее 6,5 миллионов евро.