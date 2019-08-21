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    Малком: «Зенит» приложил много усилий для того, чтобы заполучить меня. Клуб сделал очень хорошее предложение»

    Полузащитник «Зенита» Малком рассказал, почему перешел в петербургский клуб.

    «Я всегда оставлял все свои силы на поле, потому что в таком клубе, как «Барселона», необходимо всегда быть готовым. И каждый раз, когда меня выпускали на поле, я старался показать свой максимум.

    Футбол – это игра, в которой нужно всегда хвататься за свой шанс. «Зенит» приложил очень много усилий для того, чтобы заполучить меня, они сделали очень хорошее предложение. Я был очень счастлив в «Барселоне», а теперь уверен, что буду очень счастлив в «Зените».

    Когда ты забиваешь важные мячи, ты оставляешь след в памяти болельщиков. Я всегда усердно работал для того, чтобы хорошо играть и помогать своей команде, и это тот путь, по которому я выстраиваю свою карьеру.

    Нужно всегда играть на максимуме своих возможностей и показывать самоотверженность для того, чтобы фанаты начали тебя уважать. Конечно, важно играть хорошо, но самоотверженность – это тоже важно», – сказал Малком.

    • Малком перешел в российский клуб 2 августа из «Барселоны». Сумма сделки составила 40 миллионов евро.
    • Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявлял, что годовая зарплата бразильца составит менее 6,5 миллионов евро.

    Источник: Goal

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    21.08.2019 16:26
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 21 августа 2019, 19:13

      Травма на ровном месте. скорейшего выздоровления и сразу в бой, ЛЧ.

      1
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 21 августа 2019, 17:35

      Притрется, примнется, не хуже Халка будет. Халк тоже не сразу заиграл.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 августа 2019, 17:29

      зря Зенит его купил, не будет с этого толку

      1
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      Рейтинг: +965

      arok 21 августа 2019, 17:16

      Желаю скорейшего выздоровления и чтоб слова не разошлись с делом.

      2
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      Рейтинг: +5219

      ААМ 21 августа 2019, 16:55

      Судить будем не по словам, а по делам.

      1
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      Рейтинг: +6445

      Ганнибал Лектор 21 августа 2019, 16:34

      Выздоравливай и оправдывай на поле теперь, а то Маркизио тоже любил разговоры разговаривать

      2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 21 августа 2019, 16:30

      Как много слов о себе любимом:)
      А максимум ты собрался показывать в обнимку с боковой линией?))) Ты там все время находился...

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