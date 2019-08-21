Лига чемпионов. «Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом»

Хорошенько надрали зад...
«Краснодар» сыграет против «Олимпиакоса» в рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов.
Победитель противостояния выйдет в групповой этап главного еврокубка. Проигравшая команда сыграет в основной стадии Лиги Европы.
Первый матч состоится на стадионе «Караискакис» в греческом городе Пирей.
В сезоне 2015/16 «Краснодар» играл с другим греческим клубом ПАОК (2:1, 0:0).
- Матч «Олимпиакос» – «Краснодар» состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.