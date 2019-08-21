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    Лига чемпионов. «Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом»

    «Краснодар» сыграет против «Олимпиакоса» в рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов.

    Победитель противостояния выйдет в групповой этап главного еврокубка. Проигравшая команда сыграет в основной стадии Лиги Европы.

    Первый матч состоится на стадионе «Караискакис» в греческом городе Пирей.

    В сезоне 2015/16 «Краснодар» играл с другим греческим клубом ПАОК (2:1, 0:0).

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.08.2019 21:10
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    Комментарии63
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      Рейтинг: +470

      ALEX TARAN 22 августа 2019, 00:53

      Хорошенько надрали зад...

      0
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      Рейтинг: +104

      Scorp63 21 августа 2019, 23:57

      Что заслужили, то и получили. Фортуна футбольная помогла с "Порту", а тут всё поставила как и должно было быть!! Очередное ПОЗОРИЩЕ одного из лидеров Российского футбола. Как это всё з@е...бло...

      2
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 21 августа 2019, 23:57

      Зря хвалил я Краснодар за трансферы, только голандец норм, остальные никакущие. Комболова гнать в шею. Берг хуже своих же воспитанников. Надо признать, с такой игрой в ЛЧ делать нечего. Вот весело будет если Порту им в группе достанется.

      1
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      Рейтинг: +28518

      JTherry 21 августа 2019, 23:52

      0:4... минус одна команда РПЛ в ЛЧ...

      1
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 21 августа 2019, 23:51

      Всё полный писец..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 21 августа 2019, 23:51

      Что уж теперь то говорить....
      Многовато ,даже для ответки .....
      0-1 это еще туда-сюда,0-2 сложно ,но можно...ну,а 0-3 это полный пиз.!

      1
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      Рейтинг: +1481

      GM 21 августа 2019, 23:50

      Пушной зверек подкрался незаметно.

      1
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      Рейтинг: +67330

      portero 21 августа 2019, 23:47

      Наверное рано мечтать о группе в ЛЧ

      2
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 21 августа 2019, 23:46

      По-моему, Краснодар опускается на землю потихоньку

      0
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 21 августа 2019, 23:45

      3-0

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