Клопп: «Возможно, я завершу тренерскую карьеру через 2-3 года»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не стал исключать завершения своей карьеры в ближайшие годы.

«Я планирую продолжать в том же ключе, но не знаю, что может случиться через два или три года. Возможно, я завершу тренерскую карьеру. Это не значит, что это точно случится, но, если случится, не удивляйтесь», – приводит слова Клоппа Bild.