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    Клопп: «Возможно, я завершу тренерскую карьеру через 2-3 года»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не стал исключать завершения своей карьеры в ближайшие годы.

    «Я планирую продолжать в том же ключе, но не знаю, что может случиться через два или три года. Возможно, я завершу тренерскую карьеру. Это не значит, что это точно случится, но, если случится, не удивляйтесь», – приводит слова Клоппа Bild.

    • Контракт 52-летнего Клоппа с «Ливерпулем» рассчитан до 30 июня 2022 года.
    • В сезоне-2018/19 немец привел команду к победе в Лиге чемпионов.
    • Клопп – первый немецкий тренер, выигравший Суперкубок УЕФА.

    Источник: Bild

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