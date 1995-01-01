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    Магнуссон: «Спасибо болельщикам. Вы доказали: Москва – красно-синяя»

    Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон поблагодарил болельщиков за гостевую поддержку в дерби против «Спартака» (1:2).

    В личном инстаграме исландец написал пост на русском и английском языках.

    «Поддержка до и во время матча была очень крутой. Спасибо болельщикам, вы доказали: Москва – красно-синяя.

    Мы будем работать и сделаем все, чтобы победить в следующей игре», – написал Магнуссон.

    • Победный гол «Спартака» был забит после паузы, вызванной большим количеством дыма от болельщиков ЦСКА.
    • ЦСКА занимает шестое место в таблице РПЛ с 10 очками. Отрыв от лидирующего «Зенита» – четыре балла.

    Источник: Инстаграм Хердура Магнуссона

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19153

      oyabun 2 минуты назад

      Это во сне что ли такое увидел?! ))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4640

      Старикан 4 минуты назад

      Красно-синяя??? Я бы так не утверждал! Сними красно-синие очки и ты увидишь на сколько она многоцветная...

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