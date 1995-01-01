Магнуссон: «Спасибо болельщикам. Вы доказали: Москва – красно-синяя»

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон поблагодарил болельщиков за гостевую поддержку в дерби против «Спартака» (1:2).

В личном инстаграме исландец написал пост на русском и английском языках.

«Поддержка до и во время матча была очень крутой. Спасибо болельщикам, вы доказали: Москва – красно-синяя.

Мы будем работать и сделаем все, чтобы победить в следующей игре», – написал Магнуссон.