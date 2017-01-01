Усман Дембеле пропустит более месяца из-за травмы

сначала месси, потом дембеле.. кто там еще травмирован? суарез? и коута отдали., во дела
Вингер «Барселоны» Усман Дембеле выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.
У 22-летнего футболиста диагностировано повреждение двуглавой мышцы левого бедра.
Сроки восстановления француза составят около пяти недель.
- Дембеле перешел в «Барселону» летом 2017 года.
- С тех пор нападающий провел 66 матчей, забил 18 голов и сделал 17 результативных передач.
- Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 2022 года.