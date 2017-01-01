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    Усман Дембеле пропустит более месяца из-за травмы

    Вингер «Барселоны» Усман Дембеле выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

    У 22-летнего футболиста диагностировано повреждение двуглавой мышцы левого бедра.

    Сроки восстановления француза составят около пяти недель.

    • Дембеле перешел в «Барселону» летом 2017 года.
    • С тех пор нападающий провел 66 матчей, забил 18 голов и сделал 17 результативных передач.
    • Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 2022 года.

    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8369

      DeStar 23 минуты назад

      сначала месси, потом дембеле.. кто там еще травмирован? суарез? и коута отдали., во дела

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