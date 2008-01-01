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    Канделаки – о платных трансляциях: «Матч» предоставляет качественный контент и платформу, работающую без сбоев»

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки объяснила, почему федеральный канал не показывает в прямом эфире игру 6-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

    «В преддверии футбольного дерби «Спартак» – ЦСКА, которое показывает «Матч Премьер», самым популярным вопросом, который мне задавали в соцсетях, был: «Почему его не транслируют бесплатно?». Скучный ответ про то, что права стоят денег, а клубам эти деньги важны для дальнейшего развития, возмущения болельщиков не отменяет.

    Но посмотрите, как изменилась ситуация на рынке в нашей стране: Okko транслирует АПЛ и берет за это деньги, появляются и другие игроки. Вопросы про платный контент при этом получает только «Матч ТВ», хотя и действует в полном соответствии с рыночной логикой, предоставляя качественный контент и платформу, которая работает без сбоев.

    При этом мы конкурируем с коллегами и стараемся вернуть каждый потраченный вами рубль профессиональной работой нашей команды», – написала Канделаки в своем телеграм-канале.

    • «Матч Премьер» – платный канал.
    • Стоимость подписки – 299 рублей на месяц и 149 рублей за разовую трансляцию.
    • «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры «Спартак» – ЦСКА.

    Источник: Телеграм-канал Тины Канделаки

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    Сегодня, 20:59
    Комментарии95
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      Рейтинг: +201

      Swamp_07 29 минут назад

      Пусть идет в Дом 2 или какой еще там! И своих визгливых комментаторов прихватит! Верните Россия2!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +565

      polozovs 29 минут назад

      ага, без сбоев.. без сбоев только в студии матчтв наверное

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Рубин 666 30 минут назад

      Принципиально платить не буду. Дерби обязаны показывать!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2022

      TOMSON 37 минут назад

      Ну окко создавался без указания и участия президента. Наверное по этому?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      АндрейФКСМ 38 минут назад

      Я лично не покупаю матч премьер из за принципа

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +742

      serhio80 > АндрейФКСМ 30 минут назад

      Ну так удобно) 200 рублей не деньги. Смотреть хоть на мобиле, хоть на компе можно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +284

      АндрейФКСМ 39 минут назад

      Я не понимаю наше правительство совсем позволяют говно показывать на наших Российских каналах а наши нормальные матчи непоказывают, им и деньги с гос казны отстегивают

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1285

      richi > АндрейФКСМ 26 минут назад

      Думаешь, кто нибудь наше правительство понимает?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1266

      Shaitan. 40 минут назад

      Недавно обосрались в Португалии на весь мир, так она еще и про качественный контент заикается, конченная. Надеюсь, после этого еще меньше народу это Г перестанет покупать, а будут смотреть на всяких сопках.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +824

      eleng 42 минуты назад

      Да в общем-то можешь засунуть в одно место свой контент. С нормальным инетом и VPN на 100% дешевле..

      8
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      Рейтинг: +742

      serhio80 42 минуты назад

      Хм) телега Канделаки не знает что месячная подписка 219р стоит?) ***** нужна разовая за 149?)

      0
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      Рейтинг: +7945

      Cules2013 43 минуты назад

      149 рублей за разовую трансляцию - это что вообще за цена такая? может сразу по 100 баксов будем брать
      для сравнения, за те же 150 рублей можно подключить на месяц целый пакет каналов 18+ для ТВ. Эротика дело явно интереснее РПЛ, и это всегда стоило дорого. Но Канделаки считает, что футбол стоить должен дороже.

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