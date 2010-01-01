Кикнадзе: «Локомотиву» по силам выйти из группы в Лиге чемпионов. ЦСКА показал, что и с грандами можно биться»

Дай бог что 2 победы будет, а не одна как в тот раз.и врятли вы куда то выдете
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что московский клуб может выйти из группы в Лиге чемпионов.
«До завершения трансферной кампании осталось совсем чуть-чуть. Позицию называть не буду. Смотрим разные варианты, каждое решение — это предмет скрупулезного изучения.
Посмотрим, какая будет жеребьевка в Лиге чемпионов, но думаю, «Локомотиву» по силам выйти из группы. ЦСКА в прошлом году показал, что можно биться и с грандами. Точнее даже побеждать их. Для этого нужно выполнить ряд условий. Прежде всего, надо очень сильно хотеть. А ребята этого хотят, тем более, поквитаться за прошлый год», – сказал Кикнадзе.
- В прошлом сезоне «Локомотив» набрал три очка и занял четвертое место в группе ЛЧ, в которой были «Порту», «Шальке-04» и «Галатасарай».
- ЦСКА обыграл «Реал» и набрал семь очков, однако также занял последнее место в группе.