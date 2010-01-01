Кикнадзе: «Локомотиву» по силам выйти из группы в Лиге чемпионов. ЦСКА показал, что и с грандами можно биться»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что московский клуб может выйти из группы в Лиге чемпионов.

«До завершения трансферной кампании осталось совсем чуть-чуть. Позицию называть не буду. Смотрим разные варианты, каждое решение — это предмет скрупулезного изучения.

Посмотрим, какая будет жеребьевка в Лиге чемпионов, но думаю, «Локомотиву» по силам выйти из группы. ЦСКА в прошлом году показал, что можно биться и с грандами. Точнее даже побеждать их. Для этого нужно выполнить ряд условий. Прежде всего, надо очень сильно хотеть. А ребята этого хотят, тем более, поквитаться за прошлый год», – сказал Кикнадзе.