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    Кикнадзе: «Локомотиву» по силам выйти из группы в Лиге чемпионов. ЦСКА показал, что и с грандами можно биться»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что московский клуб может выйти из группы в Лиге чемпионов.

    «До завершения трансферной кампании осталось совсем чуть-чуть. Позицию называть не буду. Смотрим разные варианты, каждое решение — это предмет скрупулезного изучения.

    Посмотрим, какая будет жеребьевка в Лиге чемпионов, но думаю, «Локомотиву» по силам выйти из группы. ЦСКА в прошлом году показал, что можно биться и с грандами. Точнее даже побеждать их. Для этого нужно выполнить ряд условий. Прежде всего, надо очень сильно хотеть. А ребята этого хотят, тем более, поквитаться за прошлый год», – сказал Кикнадзе.

    • В прошлом сезоне «Локомотив» набрал три очка и занял четвертое место в группе ЛЧ, в которой были «Порту», «Шальке-04» и «Галатасарай».
    • ЦСКА обыграл «Реал» и набрал семь очков, однако также занял последнее место в группе.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:42
    Комментарии9
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      Рейтинг: +856

      Жёлто-синий 10 минут назад

      Дай бог что 2 победы будет, а не одна как в тот раз.и врятли вы куда то выдете

      0
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      Рейтинг: +36467

      ROSTOV SUPER 12 минут назад

      Так то ЦСКА , а вы показали полный отстой ! Уж в этом году не обделайтесь !

      0
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      ...
      Рейтинг: +1313

      Антон bx14e > ROSTOV SUPER 5 минут назад

      а ты попробуй не обделаться,когда вместо усиления,отпускаешь одного из лучших португальцев в истории РПЛ,и получаешь суперЖивоглядова и чудоМурило...а щас еще и Миранчуков по Реал-Сосьедадам раздадут,выручат тридцатку,половину-на закусон,половину-на новых Миранчуков 2015гв.)))

      0
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      Рейтинг: +1313

      Антон bx14e 21 минуту назад

      ЦСКА то показал! Молодцы! Спасибо им!
      А мы че покажем?
      "Соперник,это Рибери!Ему 36 лет.Не обгоняйте его,не отбирайте у него мяч,пожалуйста.Он звезда! Мы ему 8млн евро в год платим.Поймите нас"?

      -2
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      Рейтинг: +833

      Romantic2010 > Антон bx14e 7 минут назад

      Мне кажется розетка языка с мозгом отсоединена у тебя...

      0
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      Рейтинг: +1313

      Антон bx14e > Romantic2010 5 минут назад

      Увидим,чье представление о комплектовании команды на будущее будет правильным..
      Но ты бы мог и доводы привести,на чем основывается твое мнение? Ты очень опытен и прозорлив?

      0
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      Рейтинг: +203

      releboy 52 минуты назад

      Если только в компьютерной игре. Игра бронепоезда пока не даёт никакой надежды даже на 3 место в прошлогодней группе.

      1
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      Рейтинг: +22302

      zra78 58 минут назад

      Ещё и группы то нет,а он уже выйти... Откуда он взялся,где мы его подцепили ??

      5
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      Рейтинг: +7164

      parevg 1 час назад

      Мечтать не вредно...

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