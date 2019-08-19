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    «Фратрия» заявила о бойкоте матчей «Спартака». Твиттер объединения сообщил о взломе сайта

    Объединение болельщиков «Фратрия» объявило о бойкоте матчей «Спартака» с 80-й минуты начиная с дерби с ЦСКА. В твиттере заявили, что сайт был взломан.

    В тексте заявления говорилось, что бойкот объявлен из-за того, что главный тренер «Спартака» Олег Кононов не оправдал ожидания болельщиков. Затем сообщение было удалено.

    Через несколько минут в официальном твиттере «Фратрии» появилось опровержение заявления фанатов.

    «Друзья! Наш сайт был взломан, не обращайте внимания на опубликованное псевдозаявление. Сегодня на дерби шизим до финального свистка! Победа будет за нами!» – говорится в сообщении.

    • Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в понедельник на стадионе «Открытие Арена», начало — в 20:00 мск.
    • «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.

    Источник: твиттер «Фратрии»

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    Сегодня, 16:09
    Комментарии3
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      Рейтинг: -11

      Я - легенда 3 минуты назад

      Так всё кому-то и неймётся. Дела в клубе пошли лучше - и чья-то зависть начала снова зашкаливать. Явный вброс, дабы расшатать эмоциональное состояние тренерского штаба, команды и болельщиков перед важнейшим поединком с ЦСКА.

      Справедливость возьмёт верх!

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      Рейтинг: +2126

      uBaH_ 4 минуты назад

      «Фратрия»: наш сайт был взломан, не обращайте внимания на псевдозаявление

      Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» в социальной сети сообщило о взломе сайта, в результате которого появился пост о бойкоте матчей красно-белых.

      «Друзья! Наш сайт был взломан, не обращайте внимания на опубликованное псевдозаявление. Сегодня на дерби шизим до финального свистка! Победа будет за нами!» — говорится в «твиттере» «Фратрии».

      0
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      Рейтинг: +5702

      батог 4 минуты назад

      Ну что, поросятки погоняем сегодня жеребых !!! Вперед Спартак !!! Победа за нами !!!!

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