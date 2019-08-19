«Фратрия» заявила о бойкоте матчей «Спартака». Твиттер объединения сообщил о взломе сайта

Объединение болельщиков «Фратрия» объявило о бойкоте матчей «Спартака» с 80-й минуты начиная с дерби с ЦСКА. В твиттере заявили, что сайт был взломан.

В тексте заявления говорилось, что бойкот объявлен из-за того, что главный тренер «Спартака» Олег Кононов не оправдал ожидания болельщиков. Затем сообщение было удалено.

Через несколько минут в официальном твиттере «Фратрии» появилось опровержение заявления фанатов.

«Друзья! Наш сайт был взломан, не обращайте внимания на опубликованное псевдозаявление. Сегодня на дерби шизим до финального свистка! Победа будет за нами!» – говорится в сообщении.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в понедельник на стадионе «Открытие Арена», начало — в 20:00 мск.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.