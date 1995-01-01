Матч «Олимпиакос» – «Краснодар» обслужат арбитры из Испании

Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Олимпиакосом» и «Краснодаром» будет судить бригада испанских рефери.

Главным арбитром встречи назначен Карлос дель Серро Гранде. Помогать ему будут Хуан Карлос Юсте и Роберто Алонсо, резервный арбитр – Хосе Мария Санчес. За системой VAR будут следить Алехандро Эрнандес и Хуан Мартинес.