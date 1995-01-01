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    Матч «Олимпиакос» – «Краснодар» обслужат арбитры из Испании

    Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Олимпиакосом» и «Краснодаром» будет судить бригада испанских рефери.

    Главным арбитром встречи назначен Карлос дель Серро Гранде. Помогать ему будут Хуан Карлос Юсте и Роберто Алонсо, резервный арбитр – Хосе Мария Санчес. За системой VAR будут следить Алехандро Эрнандес и Хуан Мартинес.

    • Первая игра команд состоится 21 августа в Греции, начало – 22:00 мск.
    • Карлос дель Серро Гранде судил матч открытия нового сезона Примеры между «Атлетиком» и «Барселоной» (1:0).

    Источник: сайт УЕФА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +850

      Genz 1 час назад

      Вар будет, хорошо

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