Матч «Олимпиакос» – «Краснодар» обслужат арбитры из Испании

Вар будет, хорошо
Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Олимпиакосом» и «Краснодаром» будет судить бригада испанских рефери.
Главным арбитром встречи назначен Карлос дель Серро Гранде. Помогать ему будут Хуан Карлос Юсте и Роберто Алонсо, резервный арбитр – Хосе Мария Санчес. За системой VAR будут следить Алехандро Эрнандес и Хуан Мартинес.
- Первая игра команд состоится 21 августа в Греции, начало – 22:00 мск.
- Карлос дель Серро Гранде судил матч открытия нового сезона Примеры между «Атлетиком» и «Барселоной» (1:0).