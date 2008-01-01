Чалов: «Давайте вместе сплотимся и покажем, что такое ЦСКА»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов перед матчем со «Спартаком» обратился к болельщикам армейского клуба.

«Со здоровьем все хорошо, спасибо большое. Уже тренируюсь с основной группой, ничего уже не беспокоит. Настрой на «Спартак»? Сказать, что боевой — ничего не сказать, готовимся как к обычной игре, но со своими нюансами.

Уже забыли матч с «Сочи» и готовимся к следующему, тем более сейчас «Спартак» – даже не нужно настраивать никого. Хотелось бы сказать спасибо нашим болельщикам за то, что они так сильно поддерживают нас на всех играх. Уверен, что и на этой игре нас будут очень хорошо поддерживать. Давайте вместе сплотимся и покажем, что такое ЦСКА», – сказал Чалов в интервью клубной пресс-службе.