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    Влашич: «У «Спартака» появились новые хорошие футболисты. Но один игрок не может делать всю игру команды»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура РПЛ против «Спартака».

    «Нас ждет дерби, а это всегда очень важно. Безусловно, нам предстоит тяжелый матч при полном стадионе, никто не хочет проигрывать в столь принципиальной встрече.

    У «Спартака» появились новые хорошие футболисты. Но один игрок не может делать всю игру команды», – сказал Влашич.

    Источник: «Известия»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +8334

      vka1970 14 минут назад

      Кому то математика тяжело даётся.
      Хороших новых приобретений в клубе несколько больше чем один.

      0
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      Рейтинг: +711

      serhio80 21 минуту назад

      Главное чтобы Карасев нейтрально играл

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4479

      Агасфер 43 минуты назад

      Мы это видим на твоём примере.Обляков всё умножит на минус.

      0
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      Рейтинг: +2982

      momwig_ 52 минуты назад

      Ну, по-хорошему, только на то и надеемся, что новых-неиспорченных явно больше одного... ))

      1
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      Рейтинг: +19051

      oyabun 1 час назад

      Влашичу сюрприз на поле будет если он еще не в курсе, что у нас сразу 3 сильных новых игрока - Шурик, Тиль и Ларссон.

      2
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      Рейтинг: +11304

      bset 2 часа назад

      Эх, Никола. Один игрок - это как раз ты. У Спартака несколько сильных приобретений было)

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