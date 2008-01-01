Влашич: «У «Спартака» появились новые хорошие футболисты. Но один игрок не может делать всю игру команды»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура РПЛ против «Спартака».

«Нас ждет дерби, а это всегда очень важно. Безусловно, нам предстоит тяжелый матч при полном стадионе, никто не хочет проигрывать в столь принципиальной встрече.

У «Спартака» появились новые хорошие футболисты. Но один игрок не может делать всю игру команды», – сказал Влашич.