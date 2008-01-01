Влашич: «У «Спартака» появились новые хорошие футболисты. Но один игрок не может делать всю игру команды»

Кому то математика тяжело даётся.
Хороших новых приобретений в клубе несколько больше чем один.
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура РПЛ против «Спартака».
«Нас ждет дерби, а это всегда очень важно. Безусловно, нам предстоит тяжелый матч при полном стадионе, никто не хочет проигрывать в столь принципиальной встрече.
У «Спартака» появились новые хорошие футболисты. Но один игрок не может делать всю игру команды», – сказал Влашич.
- Матч «Спартак» – ЦСКА состоится сегодня в 20:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.