Егоров – о назначении Карасева на матч «Спартак» – ЦСКА: «Уверен, после игры к нам не будет вопросов»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров объяснял, почему арбитр Сергей Карасев получил назначение на матч 6-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА. Изначально встречу должен был обслуживать Алексей Еськов.

«Никакого заговора нет. К сожалению, жизненная ситуация. Арбитр Еськов получил травму икроножной мышцы. Единственным кандидатом на эту игру стал Сергей Карасев. Я уверен в его профессионализме. Уверен, что после игры к нам не будет вопросов», – сказал Егоров в эфире «Матч ТВ».