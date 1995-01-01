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    Егоров – о назначении Карасева на матч «Спартак» – ЦСКА: «Уверен, после игры к нам не будет вопросов»

    Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров объяснял, почему арбитр Сергей Карасев получил назначение на матч 6-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА. Изначально встречу должен был обслуживать Алексей Еськов.

    «Никакого заговора нет. К сожалению, жизненная ситуация. Арбитр Еськов получил травму икроножной мышцы. Единственным кандидатом на эту игру стал Сергей Карасев. Я уверен в его профессионализме. Уверен, что после игры к нам не будет вопросов», – сказал Егоров в эфире «Матч ТВ».

    • Матч «Спартак» – ЦСКА пройдет в понедельник, 19 августа.
    • «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.

    Источник: «Бомбардир»

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