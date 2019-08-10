Турбин – о жесте в адрес Малкома: «Большой палец показывали гладиатору, выражая одобрение и оставляя его в живых»

Российский арбитр Евгений Турбин рассказал о ситуации, в которой он оказался в матче пятого тура РПЛ «Динамо» – «Зенит» (0:2).

Во втором тайме во время паузы в игре нападающий петербуржцев Малком ударил по мячу и с 40 метров попал в грудь судье. В ответ Турбин показал бразильцу поднятый вверх большой палец.

– Эпизод с вашим участием стал одним из самых обсуждаемых по итогам прошлых выходных не только в России. Удивлены?

– Да, немного. Не так часто подобные невербальные контакты между футболистом и рефери находят отклик в социальных сетях. Но на моeм месте мог оказаться каждый. Арбитр на протяжении всего матча участвует во множестве психологических микродуэлей. Возможно, и хорошо, что не всегда это попадает в объектив телекамер. Но то, что произошло, было спонтанной реакцией.

– Для рефери важно чувствовать себя комфортно в таких микродуэлях?

– Каждый арбитр должен быть готов ко всему. Некоторых игроков мы хорошо знаем, у нас к ним свой подход. Стоит отметить, что все судьи РПЛ проходят большой путь, который делает их по-настоящему волевыми личностями. Если присмотреться к их поведению на поле, рассмотреть эпизоды, то мы увидим множество примеров своевременных и правильных управленческих решений, которые можно взять на вооружение.

– Какая мысль первой пришла в голову, после того как мяч попал в вас?

– Начну с того, что мяч – это предмет, который игрок может использовать для физического воздействия на соперника или официальное лицо. Поэтому, признаюсь, поначалу были нехорошие мысли. Но затем Малком извинился, и последовала моя интуитивная реакция.

– Вы сразу поняли, кто это сделал?

– Я почувствовал, откуда прилетел мяч, и бросил туда взгляд.

– Что вы имели в виду, показывая Малкому большой палец?

– Это самый распространeнный жест, известный с античных времeн. Показывавший его гладиатору выражал одобрение и оставлял того в живых. В данном случае в нeм можно найти множество смыслов. Это и оценка мастерства футболиста, который попал в судью с расстояния 40 метров, и самоирония. Каждый найдeт что-то своe.

– Несмотря на одобрительный жест, лицо у вас оставалось строгим.

– Наверное, мне наиболее близок именно такой образ, в нeм комфортнее. Но самое главное — как он воспринимается со стороны.

– У вас был соблазн наказать бразильца карточкой или подобные эпизоды не караются?

– Нет, я быстро успокоился. Но если придерживаться сухих правил, то преднамеренное попадание любым предметом в официальное лицо матча однозначно карается красной карточкой. Поэтому мыслей было много, но они все быстро улетучились, остался только позитив.