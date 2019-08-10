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    Турбин – о жесте в адрес Малкома: «Большой палец показывали гладиатору, выражая одобрение и оставляя его в живых»

    Российский арбитр Евгений Турбин рассказал о ситуации, в которой он оказался в матче пятого тура РПЛ «Динамо»«Зенит» (0:2).

    Во втором тайме во время паузы в игре нападающий петербуржцев Малком ударил по мячу и с 40 метров попал в грудь судье. В ответ Турбин показал бразильцу поднятый вверх большой палец.

    – Эпизод с вашим участием стал одним из самых обсуждаемых по итогам прошлых выходных не только в России. Удивлены?

    – Да, немного. Не так часто подобные невербальные контакты между футболистом и рефери находят отклик в социальных сетях. Но на моeм месте мог оказаться каждый. Арбитр на протяжении всего матча участвует во множестве психологических микродуэлей. Возможно, и хорошо, что не всегда это попадает в объектив телекамер. Но то, что произошло, было спонтанной реакцией.

    – Для рефери важно чувствовать себя комфортно в таких микродуэлях?

    – Каждый арбитр должен быть готов ко всему. Некоторых игроков мы хорошо знаем, у нас к ним свой подход. Стоит отметить, что все судьи РПЛ проходят большой путь, который делает их по-настоящему волевыми личностями. Если присмотреться к их поведению на поле, рассмотреть эпизоды, то мы увидим множество примеров своевременных и правильных управленческих решений, которые можно взять на вооружение.

    – Какая мысль первой пришла в голову, после того как мяч попал в вас?

    – Начну с того, что мяч – это предмет, который игрок может использовать для физического воздействия на соперника или официальное лицо. Поэтому, признаюсь, поначалу были нехорошие мысли. Но затем Малком извинился, и последовала моя интуитивная реакция.

    – Вы сразу поняли, кто это сделал?

    – Я почувствовал, откуда прилетел мяч, и бросил туда взгляд.

    – Что вы имели в виду, показывая Малкому большой палец?

    – Это самый распространeнный жест, известный с античных времeн. Показывавший его гладиатору выражал одобрение и оставлял того в живых. В данном случае в нeм можно найти множество смыслов. Это и оценка мастерства футболиста, который попал в судью с расстояния 40 метров, и самоирония. Каждый найдeт что-то своe.

    – Несмотря на одобрительный жест, лицо у вас оставалось строгим.

    – Наверное, мне наиболее близок именно такой образ, в нeм комфортнее. Но самое главное — как он воспринимается со стороны.

    – У вас был соблазн наказать бразильца карточкой или подобные эпизоды не караются?

    – Нет, я быстро успокоился. Но если придерживаться сухих правил, то преднамеренное попадание любым предметом в официальное лицо матча однозначно карается красной карточкой. Поэтому мыслей было много, но они все быстро улетучились, остался только позитив.

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    Источник: RT

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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1126

      Томик 55 минут назад

      И среагировал правильно и интревью приличное. Сразу видно - не Егоров.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +585

      GSmall 1 час назад

      И действительно.Не каждый вот так вот попайдет.Теперь хоть понятно,что игрок с поставленным ударом

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