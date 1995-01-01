«Ливерпуль» подписал долгосрочный контракт с 18-летним Джонсом

«Ливерпуль» в твиттере объявил о заключении долгосрочного контракта с воспитанником клуба Кертисом Джонсом.
Детали соглашения с 18-летним футболистом не разглашаются.
«Для меня это огромное событие. Будучи воспитанником «Ливерпуля», я мечтаю играть в этом потрясающем клубе. Это просто великолепно видеть, что главный тренер и его штаб поверили в меня и предложили новый контракт», – сказал Джонс.
- Центральный полузащитник 7 января 2019 года дебютировал за первую команду «Ливерпуля».
- В системе мерсисайдского клуба игрок занимается с 2010 года.