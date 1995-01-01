Ещенко: «В Швейцарии нет коррупции. Они знают, что, нарушив закон, получат срок. А вот в России…»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался о лесных пожарах в Сибири. Футболист предположил, что к этому могут быть причастны бизнесмены, которым запрещается вырубать деревья.

– Вы подписывали петиции за тушение лесных пожаров?

– И насчет пожаров, и гринписовские, и когда китайцы хотели у нас завод строить Байкале. Озеро же – народное достояние, как его можно кому-то отдавать? И так лес продаем, а он потом горит.

– Думаете, это как-то связано?

– У меня есть друзья, которые живут там, следят за ситуацией, рассказывают. Ну не могли эти пожары начаться вот просто так. И раньше летом лес, бывало, горел, но не в таких масштабах. Есть подозрения, что за этим могут стоять какие-то бизнесмены, которым в последнее время государство перекрывает кислород и запрещают просто так все вырубать.

– А какая связь?

– Если лес горит и вымирает, значит, его уже просто необходимо рубить – и все. А здесь речь о тысячах гектаров. Еще вот недавно было видео в инстаграме, как поймали китайцев, которые специально поджигали траву. По их логике все делалось во благо, чтобы старая травма ушла, и новая росла. Но ветер разносит пламя – и пожар уже не остановить. Этим должны правоохранительные органы заниматься – изучать, расследовать.

– Да у нас ведь даже серьезная операция по тушению началась только после петиций.

– Я этого не понимаю. Если у МЧС есть самолеты B-200, которые могут точечно сбрасывать тонны воды, то почему их сразу не использовать? Все говорят, мол, экономически невыгодно, но людям же нечем дышать, огромные площади горят. Это чрезвычайная ситуация и с ней надо было бороться. А так получается, лес горит и вырубается, уровень воды в Байкале падает.

– В вашем детстве все иначе было?

– Конечно. Вода была чище в Байкале, рыбы было море, все было под контролем каких-то предприятий. Например, авиационный завод курировал пионерские лагеря детские, куда мы приезжали и отдыхали. Все было на уровне, цивильно, под контролем. А теперь, где этот завод? Сейчас в самолете летишь над тайгой и видишь, как больше с каждым разом пустых полей.

– Находясь в Швейцарии, вам не обидно, что у нас – не так?

– А на кого обижаться? На них что ли? Понятно, что в Швейцарии нет продажности, коррупции. Они знают, что если нарушат закон или что-то будут мутить, то тут же получат уголовный срок. А вот в России…

Сейчас один делает для себя вот так, чтобы быстрее заработать. Придет другой, будет делать эдак. У нас, наверное, менталитет такой – не только в Иркутске, а по всей стране.