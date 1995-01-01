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    Ещенко: «В Швейцарии нет коррупции. Они знают, что, нарушив закон, получат срок. А вот в России…»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался о лесных пожарах в Сибири. Футболист предположил, что к этому могут быть причастны бизнесмены, которым запрещается вырубать деревья.

    – Вы подписывали петиции за тушение лесных пожаров?

    – И насчет пожаров, и гринписовские, и когда китайцы хотели у нас завод строить Байкале. Озеро же – народное достояние, как его можно кому-то отдавать? И так лес продаем, а он потом горит.

    – Думаете, это как-то связано?

    – У меня есть друзья, которые живут там, следят за ситуацией, рассказывают. Ну не могли эти пожары начаться вот просто так. И раньше летом лес, бывало, горел, но не в таких масштабах. Есть подозрения, что за этим могут стоять какие-то бизнесмены, которым в последнее время государство перекрывает кислород и запрещают просто так все вырубать.

    – А какая связь?

    – Если лес горит и вымирает, значит, его уже просто необходимо рубить – и все. А здесь речь о тысячах гектаров. Еще вот недавно было видео в инстаграме, как поймали китайцев, которые специально поджигали траву. По их логике все делалось во благо, чтобы старая травма ушла, и новая росла. Но ветер разносит пламя – и пожар уже не остановить. Этим должны правоохранительные органы заниматься – изучать, расследовать.

    – Да у нас ведь даже серьезная операция по тушению началась только после петиций.

    – Я этого не понимаю. Если у МЧС есть самолеты B-200, которые могут точечно сбрасывать тонны воды, то почему их сразу не использовать? Все говорят, мол, экономически невыгодно, но людям же нечем дышать, огромные площади горят. Это чрезвычайная ситуация и с ней надо было бороться. А так получается, лес горит и вырубается, уровень воды в Байкале падает.

    – В вашем детстве все иначе было?

    – Конечно. Вода была чище в Байкале, рыбы было море, все было под контролем каких-то предприятий. Например, авиационный завод курировал пионерские лагеря детские, куда мы приезжали и отдыхали. Все было на уровне, цивильно, под контролем. А теперь, где этот завод? Сейчас в самолете летишь над тайгой и видишь, как больше с каждым разом пустых полей.

    – Находясь в Швейцарии, вам не обидно, что у нас – не так?

    – А на кого обижаться? На них что ли? Понятно, что в Швейцарии нет продажности, коррупции. Они знают, что если нарушат закон или что-то будут мутить, то тут же получат уголовный срок. А вот в России…

    Сейчас один делает для себя вот так, чтобы быстрее заработать. Придет другой, будет делать эдак. У нас, наверное, менталитет такой – не только в Иркутске, а по всей стране.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:17
    Комментарии16
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      Рейтинг: +8232

      vka1970 4 минуты назад

      Молодец Андрей.А то там на верхах думают, что о коррупции только на кухнях разговаривают.А оно нет.Об этом только ленивый сейчас не говорит.Есть мнение, что всё таки количество перейдёт в качество и об этом уже не разговаривать будут, а начнутся реальные посадки.

      0
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      Рейтинг: +64

      Aviator 14 минут назад

      Конечно в Швейцарии нет коррупции.. Это один большой оффшор. Откуда ей там взяться?

      -1
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      Рейтинг: +1013

      Вот оно чё Михалыч > Aviator 5 минут назад

      Если бы он сейчас находился бы не в Швейцарии, а где нибудь в Казахстане или Мексике, что бы это изменило ? Человек переживает за свою родную страну, против коррупции.Что в этом плохого ?

      1
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      Рейтинг: +64

      Aviator > Вот оно чё Михалыч 2 минуты назад

      Кто он? Ещенко?

      0
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      Рейтинг: +13800

      DOCTOR PENALTY 22 минуты назад

      Какую тему ни возьми - даже футбол - обсуждение заканчивается одним и тем же - люди крайне возмущены воровством и небывалой коррупцией. Достало всех. Но противодействия этому нет. Очень странно. Мы Африка???...*****

      2
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      Рейтинг: +3691

      Lester84 26 минут назад

      Пусть Ещенко за свои поступки отвечает. Например за тот случай, когда он в Краснодаре бухой столб снес на своём GT-R.

      -1
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      Рейтинг: +53

      markel38 36 минут назад

      да это ****** простите за мат они у нас в иркутске уже даже вагоны крытые придумали для леса чтоб общественность не видела парни это реально жопа леса уже по чьти нет

      2
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      Рейтинг: +16674

      VVM1964 40 минут назад

      Не понял какое ко всему этому отношение имеет Ещенко - мнение дилетанта , возможно даже и правильное , зачем оно здесь ?

      -1
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      Рейтинг: +5703

      piligrim1986 53 минуты назад

      да-да, как же- как же,она там просто по-другому называется и узаконена

      0
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      Рейтинг: +3955

      3a zenit 59 минут назад

      коррупция везде есть,отличие только в размерах и наглости.

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      Рейтинг: +481

      jet andy > 3a zenit 56 минут назад

      Россия в этом смысле впереди планеты всей.

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      Рейтинг: +1149

      klim2m > 3a zenit 49 минут назад

      Ну да за вами газовыми не угнатся свету всему )))+

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      Рейтинг: +3188

      Viper for CSKA 1 час назад

      Не верится, что в какой-то стране совсем нет коррупции, в том числе и в Швейцарии, но в России с этим всё совсем печально. На менталитет пенять, с моей точки зрения, очень странно. Общественное бытие определяет общественное сознание. А какое у нас бытие с момента распада СССР, думаю, все видят, выходя на улицу. Страна полупериферийного капитализма, которая стремительно скатывается к статусу полной периферии. За что некоторые особо продвинутые и высокопоставленные граждане с 85-го ожесточенно боролись, на то мы все коллективно и напарываемся.
      Мысли у Ещенко правильные. Порадовал. Судя по всему, деньги не отшибли мозги и совесть, как с многими случается.

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      Рейтинг: +946

      Bozigit 1 час назад

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