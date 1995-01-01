Тарасов: «Справедливое наказание для Мамаева и Кокорина? Пусть стадион построят»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов назвал, какое бы, по его мнению, наказание стало самым справедливым для экс-нападающего «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева.

В октябре прошлого года Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин и их товарищ Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.

и их товарищ были арестованы по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы. 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.

4 июля все четверо были переведены в колонии отбывать наказание.

– Я слышал, что в некоторых клубах игрокам говорили, что не надо их поддерживать. А я считаю, что надо. До сих пор общаюсь. Это моя жизнь, сам буду решать.

– Общаетесь с кем?

– С семьeй Кокорина: мамой, женой. Переписываемся, узнаю о состоянии дел.

– Что думаете об этой ситуации?

– Сейчас уже нельзя отмотать всe назад. На будущее это будет хороший пример, но само наказание – перебор. Показательная порка.

– Что говорят родители?

– Я сам родитель. Представьте мать, у которой двух сыновей забрали. Она держится, она молодец. Есть Алан Чочиев – близкий друг семьи. Мы с ним тоже постоянно на связи. Он очень старается. С этой поддержкой уже, наверное, достал всех в РПЛ. Респект ему. Вот это настоящий друг.

– Вам в комментариях про Кокорина и Мамаева писали…

– …что-то вроде расстрелять их. Я даже одной женщине, которая написала, что с ними всe правильно сделали, задал вопрос: «А если бы это был твой сын?». Она сначала сказала, что посоветуется с мужем и ответит через пять минут. В итоге потом написала, что они бы его посадили. Ну, респект тогда, что ещe тут скажешь.

– Какое наказание было бы справедливым?

– Пусть они построят стадион. Самым болезненным для них был бы финансовый удар.

– Тюрьма разве не менее болезненный?

– Да, им ломают карьеру, ведь ребятам дальше играть. Саша после операции, тюрьма ломает жизнь, дети растут без отцов. Понятно, что они не сделали ничего хорошего, поступили, как придурки. Но они это уже совершили. Накажите по-другому, дайте работу: пусть убирают улицу, построят храм, стадион, принесут пользу.

Сейчас от того, что они сидят нет никакой пользы. Постройте детский дом, дом престарелых. Я был в одном таком на 9 мая. Там не то, чтобы ужасные условия, но точно можно сделать лучше. Так бы и их прибило финансово, и польза была бы.

– Вроде многих футболистов заносило, но жeстко наказали именно их.

– Повлияла ситуация, которая произошла в Монако с теми же ребятами. Может, будь другие фамилии, всe развернулось иначе. Мы все – мужики. Я рос в Гольяново, дрался на улице, бывают разные ситуации, но всe решается. Сейчас вообще стало тяжело жить. Вышел куда-то – тебя снимают на камеру, заходишь – снимают, пьeшь кофе – снимают. Почему люди лезут в мою личную жизнь?