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    Тарасов – о встрече с болельщиком в баре: «Я таких людей за мужиков не считаю»

    Экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал о конфликте с болельщиком.

    «Это было перед сборной, когда мы смотрели матч «Барсы» с одним из братьев Миранчуков – Лешей или Антоном, не помню, они похожи просто. Наступает перерыв, захожу в инстаграм, смотрю сторис, а там мы в этом же кафе. Понимаю, что ракурс справа, поворачиваю голову, сидит какой-то парень. Я задал ему вопрос: «Зачем ты это делаешь? Подойди к столу и покажи мне, где у меня кальян, выпивка. Хочешь, счет попроси – глянь. Зачем ты наговариваешь?»

    С его стороны началось хамство. Я его спрашиваю: «Зачем ты портишь мне репутацию?» Он оказался болельщиком «Спартака». И тут он мне задает вопрос: «Ты живешь там же?», и называет мой домашний адрес, мол, увидимся. Как мне на это реагировать? Как на угрозу? Я считаю это угрозой. Потом началась потасовка, но я его не бил. Захотел бы ударить – ударил. После этого он извинился, пожал руку. Я таких людей за мужиков не считаю, потому что на следующий день он пришел с понятыми. Еще и выложил старое фото с ссадиной. Якобы это я его ударил. Думал побои снять. Ну дурак же безмозглый», – поделился Тарасов.

    • Контракт Тарасова с железнодорожниками истек 30 июня.
    • Игрок выступал за «Локомотив» с 2010 года.
    • В составе москвичей он трижды выиграл Кубок России и один раз – РПЛ.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1210

      general.lizyukov 11 минут назад

      Дима, твою репутацию уже не испортить больше, чем есть.
      Не считаю за мужика - сильно. Авторитетное мнение.

      0
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      Рейтинг: +813

      Genz 39 минут назад

      Дима ..издит. Он был в баре с приятелями чеченцами. Миранчука не было. Болельщик не доставал Диму вопросами. А упрекнул , почему он ударил девушку на авто стоянке. Болельщик после избиения подал в суд и Дима потом откупился деньгами перед болельщиком. Тарасов ничтожество

      4
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      Рейтинг: +20

      grigory 55 минут назад

      А что ты хотел,это же фанат Спартака,зато ото всех бегают как только могут

      1
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      Рейтинг: +16667

      VVM1964 > grigory 22 минуты назад

      Хотелось бы , что бы " героический фанат ЦСКА " не обобщал и излагал свои мысли ( если они конечно есть ) по существу .

      0
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