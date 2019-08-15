Андрей Федун – о предстоящем матче с ЦСКА: «Дерби – это когда люди выходят на поле, как гладиаторы»

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун поделился эмоциями от победы над «Туном» (2:1) в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

О пебеде над «Туном»:

«Выиграли – хорошо, проиграли – плохо. Что касается следующего соперника в Лиге Европы, то выиграть и проиграть можно кому угодно, что гадать? Посмотрим, что будет.

О важности матча с ЦСКА:

«Посмотрим на команду в дерби, не имеет значения, в каком состоянии находится каждая команда. Дерби – это когда люди выходят на поле, как гладиаторы на бой, это интересно».

Об игре Андре Шюрпле:

«Чемпион мира – это круто».

О перспективах Бакаева в сборной России:

«Тренер сборной России смотрел игру, это его задача оценивать».