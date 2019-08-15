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    Андрей Федун – о предстоящем матче с ЦСКА: «Дерби – это когда люди выходят на поле, как гладиаторы»

    Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун поделился эмоциями от победы над «Туном» (2:1) в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

    О пебеде над «Туном»:

    «Выиграли – хорошо, проиграли – плохо. Что касается следующего соперника в Лиге Европы, то выиграть и проиграть можно кому угодно, что гадать? Посмотрим, что будет.

    О важности матча с ЦСКА:

    «Посмотрим на команду в дерби, не имеет значения, в каком состоянии находится каждая команда. Дерби – это когда люди выходят на поле, как гладиаторы на бой, это интересно».

    Об игре Андре Шюрпле:

    «Чемпион мира – это круто».

    О перспективах Бакаева в сборной России:

    «Тренер сборной России смотрел игру, это его задача оценивать».

    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +350

      Chingis17rus 1 час назад

      — Думаю, «Спартак» как минимум не проиграет, а скорее всего и выиграет. «Армейцы» сейчас лучше по классу, комплектации и организации, но шальная удача, мне кажется, на стороне «красно-белых». Ну и судейство… практически во всех турах за спартаковцев арбитры чуть ли не сами поражали ворота их соперников, а ЦСКА так вообще прибили в игре с «Сочи». По этому вопросу ничего не исключаю и в предстоящем дерби, — сказал Червиченко.

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      Рейтинг: +18912

      oyabun 2 часа назад

      ..«Выиграли – хорошо, проиграли – плохо.".. Говорить банальности - предназначение Андрея Федуна в совете директоров?

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