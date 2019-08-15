Андрей Федун – о предстоящем матче с ЦСКА: «Дерби – это когда люди выходят на поле, как гладиаторы»

— Думаю, «Спартак» как минимум не проиграет, а скорее всего и выиграет. «Армейцы» сейчас лучше по классу, комплектации и организации, но шальная удача, мне кажется, на стороне «красно-белых». Ну и судейство… практически во всех турах за спартаковцев арбитры чуть ли не сами поражали ворота их соперников, а ЦСКА так вообще прибили в игре с «Сочи». По этому вопросу ничего не исключаю и в предстоящем дерби, — сказал Червиченко.
Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун поделился эмоциями от победы над «Туном» (2:1) в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
О пебеде над «Туном»:
«Выиграли – хорошо, проиграли – плохо. Что касается следующего соперника в Лиге Европы, то выиграть и проиграть можно кому угодно, что гадать? Посмотрим, что будет.
О важности матча с ЦСКА:
«Посмотрим на команду в дерби, не имеет значения, в каком состоянии находится каждая команда. Дерби – это когда люди выходят на поле, как гладиаторы на бой, это интересно».
Об игре Андре Шюрпле:
«Чемпион мира – это круто».
О перспективах Бакаева в сборной России:
«Тренер сборной России смотрел игру, это его задача оценивать».