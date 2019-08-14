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    Неймар может получить рецидив травмы ноги. Из-за этого он стремится покинуть «ПСЖ»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет уйти из клуба из-за специфики чемпионата Франции, где соперники часто играют против него грубо.

    По информации Le Parisien, бразилец знает, что в связи с особенностями его организма сохраняется высокий риск снова получить травму пятой плюсневой кости правой ноги.

    Чтобы минимизировать вероятность рецидива, футболист стремится сменить команду и вернуться в Испанию.

    • Неймар травмировал пятую плюсневую кость в феврале 2018-го и январе 2019 года.
    • Этим летом форвард может перейти в «Реал» или «Барселону».
    • Его контракт с «ПСЖ» рассчитан еще на три сезона.

    Источник: Le Parisien

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