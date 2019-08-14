Неймар может получить рецидив травмы ноги. Из-за этого он стремится покинуть «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет уйти из клуба из-за специфики чемпионата Франции, где соперники часто играют против него грубо.

По информации Le Parisien, бразилец знает, что в связи с особенностями его организма сохраняется высокий риск снова получить травму пятой плюсневой кости правой ноги.

Чтобы минимизировать вероятность рецидива, футболист стремится сменить команду и вернуться в Испанию.