Неймар может получить рецидив травмы ноги. Из-за этого он стремится покинуть «ПСЖ»

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Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет уйти из клуба из-за специфики чемпионата Франции, где соперники часто играют против него грубо.
По информации Le Parisien, бразилец знает, что в связи с особенностями его организма сохраняется высокий риск снова получить травму пятой плюсневой кости правой ноги.
Чтобы минимизировать вероятность рецидива, футболист стремится сменить команду и вернуться в Испанию.
- Неймар травмировал пятую плюсневую кость в феврале 2018-го и январе 2019 года.
- Этим летом форвард может перейти в «Реал» или «Барселону».
- Его контракт с «ПСЖ» рассчитан еще на три сезона.