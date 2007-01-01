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    Шунин будет смотреть матч против «Локо» с фанатами. Вратарь не сыграет из-за травмы

    Вратарь «Динамо» Антон Шунин проведет матч шестого тура РПЛ против «Локомотива» на фанатской трибуне стадиона «ВТБ Арена». Такую информацию сообщил сам московский клуб.

    «На матче вместе с болельщиками партнеров по команде на трибуне D поддержит вратарь московского «Динамо» Антон Шунин!

    Давайте сделаем сектора активной поддержки еще громче вместе с капитаном! Ждем вас на стадионе! Команде нужна ваша поддержка!» – сказано в заявлении «Динамо».

    • Матч состоится в воскресенье, 18 августа.
    • «Динамо» в таблице идет 11-м.
    • «Локомотив» занимает шестое место.

    Источник: Твиттер «Динамо»

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