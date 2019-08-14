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    Арбитр Пустовойтова: «Ко мне никто не «подкатывал» – зачем? Мужчины воспринимают как коллегу»

    Российский арбитр ФИФА Анастасия Пустовойтова рассказала, приходилось ли ей сталкиваться с повышенным вниманием со стороны футболистов.

    «Давай познакомимся, дай телефончик»? Раньше если и было, то только в шутку. Сейчас со знакомыми футболистами можем перекинуться парой фраз, не больше. Ко мне никто не «подкатывал» — зачем? Другие мужчины — помощники в бригаде или резервные арбитры — тоже воспринимают как коллегу. Если хорошо воспитаны – откроют дверь, помогут, но не более того», — сказала Пустовойтова.

    • Пустовойтова вошла в топ-10 лучших женщин-арбитров 2017 года по версии Международной Федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
    • В 2019 году судила финал женской Лиги чемпионов.

    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5640

      mihail200606 10 минут назад

      Зачем?)) Неоднозначно вообще звучит от неё это заявление...))

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      Рейтинг: +248

      jengais 1 час назад

      Ну так пусть в РПЛ возьмут, всяко лучше наших ********, из за которых одни скандалы

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