Арбитр Пустовойтова: «Ко мне никто не «подкатывал» – зачем? Мужчины воспринимают как коллегу»

Зачем?)) Неоднозначно вообще звучит от неё это заявление...))
Российский арбитр ФИФА Анастасия Пустовойтова рассказала, приходилось ли ей сталкиваться с повышенным вниманием со стороны футболистов.
«Давай познакомимся, дай телефончик»? Раньше если и было, то только в шутку. Сейчас со знакомыми футболистами можем перекинуться парой фраз, не больше. Ко мне никто не «подкатывал» — зачем? Другие мужчины — помощники в бригаде или резервные арбитры — тоже воспринимают как коллегу. Если хорошо воспитаны – откроют дверь, помогут, но не более того», — сказала Пустовойтова.
- Пустовойтова вошла в топ-10 лучших женщин-арбитров 2017 года по версии Международной Федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
- В 2019 году судила финал женской Лиги чемпионов.