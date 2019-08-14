Арбитр Пустовойтова: «Ко мне никто не «подкатывал» – зачем? Мужчины воспринимают как коллегу»

Российский арбитр ФИФА Анастасия Пустовойтова рассказала, приходилось ли ей сталкиваться с повышенным вниманием со стороны футболистов.

«Давай познакомимся, дай телефончик»? Раньше если и было, то только в шутку. Сейчас со знакомыми футболистами можем перекинуться парой фраз, не больше. Ко мне никто не «подкатывал» — зачем? Другие мужчины — помощники в бригаде или резервные арбитры — тоже воспринимают как коллегу. Если хорошо воспитаны – откроют дверь, помогут, но не более того», — сказала Пустовойтова.