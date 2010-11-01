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    Соперник «Краснодара» в ЛЧ «Олимпиакос» не проигрывает с февраля

    Будущий соперник «Краснодара» по раунду плей-офф Лиги чемпионов «Олимпиакос» держит длительную серию без поражений.

    Последний раз греческая команда проигрывала 28 февраля нынешнего года. Тогда она уступила клубу «Ламия» (0:1).

    Из последних 12 матчей «Олимпиакос» выиграл 11 игр.

    Несмотря на беспроигрышную серию, последний чемпионат Греции клуб из города Пирей завершил на втором месте с тремя поражениями в сумме. Чемпионом стал ПАОК.

    • Первый матч между «Краснодаром» и «Олимпиакосом» состоится 20 августа в Греции.
    • Ответный – в Краснодаре 27 августа.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 11:46
    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +6374

      silver29 1 минуту назад

      Надо же когда-то им начинать проигрывать, вот с Краснодара и начнут.

      0
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      Рейтинг: +1836

      BlackMurder 17 минут назад

      Значит их сначало в греции продуплят, потом в россии

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      markel38 27 минут назад

      тяжко будет очень тяжко !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8135

      vka1970 32 минуты назад

      Ни чего.
      Это дело поправимо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1189

      den161 36 минут назад

      надеюсь увидеть впервые в истории 3 клуба в группах ЛЧ

      Удачи быкам!!!!!

      1
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      Рейтинг: +88

      Prodriver 45 минут назад

      Удачи Быкам!! Надеюсь вся Россия ждет проход в групповой этап ЛЧ от Краснодара!! Должны Греков проходить.Очень-очень нужно!!

      3
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      Рейтинг: +11204

      bset 51 минуту назад

      Если бы Краснодар играл в Чемпионате Греции, у него тоже не было бы поражений. И ПАОКу он чемпионство бы не отдал.

      1
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      Рейтинг: +7122

      parevg 59 минут назад

      Все серии когда-то заканчиваются.

      5
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      Рейтинг: +101

      Николай71 > parevg 10 минут назад

      Да всё когда-то в первый раз))

      0
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      Рейтинг: +29

      _Scorpio_ 1 час назад

      Ну все, хорошего понемножку, пора и честь знать-))

      1
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      Рейтинг: +419

      Nekit92 1 час назад

      Значит в августе проиграет.

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