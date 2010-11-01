Соперник «Краснодара» в ЛЧ «Олимпиакос» не проигрывает с февраля

Будущий соперник «Краснодара» по раунду плей-офф Лиги чемпионов «Олимпиакос» держит длительную серию без поражений.

Последний раз греческая команда проигрывала 28 февраля нынешнего года. Тогда она уступила клубу «Ламия» (0:1).

Из последних 12 матчей «Олимпиакос» выиграл 11 игр.

Несмотря на беспроигрышную серию, последний чемпионат Греции клуб из города Пирей завершил на втором месте с тремя поражениями в сумме. Чемпионом стал ПАОК.