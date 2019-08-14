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    Лэмпард – об уходе Азара: «Эдена нельзя заменить индивидуально»

    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард перед матчем за Суперкубок УЕФА против «Ливерпуля» рассказал о том, как клубу компенсировать потерю Эдена Азара.

    «Я был большим поклонником игры Азара, как болельщик «Челси», и даже играл с ним. Как по мне, Эден – один из лучших игроков в мировом футболе. За то время, что он был в «Челси» он был самым, Азар оставался наиболее продуктивным. Его нельзя заменить индивидуально. Это практически невозможно из-за высокого игрового уровня.

    Но для нас есть и хорошие новости. Мы должны сохранять спокойствие и быть терпеливыми. У нас есть группа игроков опытных и совсем молодых, у которых появилась возможность проявить себя. Мы должны продолжать гнуть свою линию, потому что «Челси» всегда будет «Челси», – заявил Лэмпард.

    • Этим летом Азар перешел в «Реал».
    • В составе лондонцев бельгийский полузащитник провел 352 матча, в которых забил 110 голов.
    • Контракт с «Реалом» действителен до 2024 года

    Источник: Goal

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    14.08.2019 09:59
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